Vacuna: médico voluntario cuenta eufórico su experiencia y sus miedos

Rodrigo Salemi es cirujano cardiovascular y voluntario en el estudio de fase 3 de la vacuna de Pfizer, la cual se está aplicando de manera experimental en Argentina. Nos contó su experiencia en Uno Nunca Sabe y nos dio su opinión como médico y como voluntario.

Le aplicaron 2 dosis, una a principios y otra a finales de agosto. El 29 de septiembre le realizaron la extracción de sangre mediante la cual se hizo la investigación por la que Pfizer anunció la eficacia del 90% de esta vacuna.

Sobre la decisión a nivel personal de entrar como voluntario a un estudio en fase 3, Salemi dijo que "no es sencilla, pero creo que en este caso primaba más lo profesional. Yo trabajo con muchos pacientes de terapia intensiva y ver cómo se estaban muriendo y el sufrimiento que pasaban al contraer esta enfermedad me llevó a ser voluntario, porque algo había que hacer".

"Tuve miedo, siempre", confesó el médico. "Estábamos exponiéndonos a algo experimental, pero la seguridad que nos dieron los investigadores fue muy importante, tanto el doctor Fernando Polak como Gonzalo Pérez Marc. Eso hace disipar las dudas y seguir adelante", completó.

Rodrigo Salemi, cardiocirujano santacruceño.

Salemi explicó que una porción de los voluntarios recibió placebo y otra la vacuna. Él aún no sabe a qué grupo pertenece. En cuanto al seguimiento de la investigación dijo que mediante un aplicación celular debía ir reportando su estado de salud semanalmente.

Sobre los resultados de la investigación, que determinaron que esta vacuna tiene un 90% de eficacia, Salemi además agregó que al 10% restante le produce una enfermedad muy leve, "no ha habido casos graves de covid en pacientes vacunados".

Pese a los esperanzadores resultados, el médico dijo que recién se sentirá relajado cuando toda la población esté vacunada. Aún así, opinó que no sería correcto que sea obligatoria, ya que los resultados de la fase 3 van a estar completos recién dentro de 2 años. "No se puede obligar a una persona a aplicarse algo que no está terminado de evaluar".

El cardiocirujano aseguró que su decisión habría sido la misma si se tratase de la vacuna rusa en vez de la del laboratorio Pfizer. "Las cuestiones ideológicas quedan de lado, esto es sólo ciencia. Ojalá que todas las vacunas funcionen", expresó.

Un mensaje para los anti vacuna

Finalmente, Salemi dijo que "las vacunas vinieron a cambiar el mundo". Y dejó un mensaje para quienes tienen miedo: "La medicina viene para ayudar a la humanidad no para generar un problema. Más allá de que no siempre todo sale bien, es importante entender que no perseguimos un mal. No tiene sentido pensar que hay alguien que está generando algo para hacerle un mal a otro, no desde este lugar".

"Tenemos una luz de esperanza y un camino que está cada vez más cerca, es el momento para no sentirse relajado porque cuando uno se distiende se deja de cuidar", concluyó.