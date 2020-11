Reclaman que vuelvan las AFJP a Argentina

En 2008 el Congreso promulgó la ley que envió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mediante la cual eliminó el sistema de las AFJP (Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) y unificó los regímenes existentes solamente en el Sistema Integrado Previsional Argentino. Hoy, a partir de la presentación de la nueva fórmula para indexar jubilaciones, se dispararon los mensajes de nuestra audiencia que reclamaban la vuelta de aquel sistema.

Para responder a esto, el economista Carlos Burgueño contó lo que sucedía por aquellos años con la AFJP, "dejando de lado las ideologías": Por aquel entonces una persona podía elegir adherirse al sistema de reparto o a las administradoras de fondos, no era un sistema mixto. "Lo que ocurrió es que sólo la mitad de los argentinos lo pagaban, sobre todo monotributistas y autónomos".

Por aquello, al momento de jubilarse, lo que hubiese pasado con esa generación es que la mitad sí habrá podido y la otra mitad no. "Entonces, ¿qué teníamos que hacer?, ¿arrojábamos a la mitad de esa gente a la pobreza?, se preguntó el economista y respondió: "No, le hubieran sacado una parte al que siempre pagó y le habrían dado al que no, por una cuestión solidaria".

Lo que vendría después serían juicios millonarios de aquellos que cobraron menos, según Burgueño. Sin embargo, "la salida de esto no debió haber sido estatizar las AFJP de golpe, sino más una decisión más sistémica y apalancando otro tipo de cuestiones. Al momento de estatizar la administradoras sí hubo un exceso de ideología y una falta de racionalidad enorme, era más una revancha que haber pensado en un sistema previsional de largo plazo", opinó Burgueño.

Otro problema de las AFJP eran las altas comisiones: "Te las cobraban ganaran o perdieran. Por eso en 2001 se decía que los únicos que ganaron fueron las AFJP, porque vos tenías 100 dólares y pasaste a tener 40 dólares, ahora las comisiones las cobraron te las cobraron fenómeno", finalizó el especialista.