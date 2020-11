La magia de los masajes ayurvédicos: una técnica milenaria que se impone

En la sección "Placeres" de El Permitido nos dimos el gusto de hablar con una especialista en masajes ayurvédicos que nos hizo conocer detalles sobre esta práctica que ya queremos probar. Entrevistamos a Luisina Amoroso, experta en masajes ayurvédicos del gabinete ADARA, belleza y bienestar.

Amoroso nos contó que "ayurveda" es la medicina tradicional específicamente de la India. Ayurveda significa "ciencia de la vida" y el masaje es una rama de esta medicina, que es polifacética y le da a importancia a cosas que en la medicina occidental no, como el masaje terapéutico. Tiene más de 5 mil años de trayectoria.

Lo interesante es que toma la interacción de la mente, el cuerpo y el espíritu. "No es para todos igual, se le hacen varias preguntas al paciente para saber cuál es el masaje indicado para equilibrarlo, en lo físico pero también en lo emocional y lo energético", contó Luisina. También toman en cuenta el estado emocional de la persona, su piel, su cabello y su metabolismo.

Estos masajes son prácticamente para todas las personas, desde bebés hasta personas de la tercera edad, incluso embarazadas avanzadas. No se recomienda embarazadas en el primer trimestre ni en personas que tengan la piel muy lastimada o con que sufran trombosis. Es un masaje muy completo y placentero: boca arriba, boca abajo y cuerpo completo.

"Pueden venir solamente a relajarse, por una contractura o también por problemas como insomnio, migrañas frecuentes hasta deportistas fatigados", contó la expertiz. "Se utilizan aceites esenciales para cada tipo de persona y cremas herbales específicas para lo que se quiere trabajar. Lo importante en el masaje ayurvédicos es tratar de equilibrar las energías de la persona".

¿Cómo es una sesión de masaje ayurvédico?

Luisina contó que "cuando la persona viene por primera vez le hacemos preguntas generales: cómo es actualmente su trabajo, qué come, si es friolento. Muchos cuestionamientos que me darán una pauta de cómo va a ser mi masaje". Luego, "5 minutos para hacer una relajación y ejercicios de respiración para aliviar tensiones y ya podemos comenzar".

La entrevistada detalló: "Se empieza sentado en la camilla, por la cabeza, después cuello y espalda. Ahí pasamos al masaje acostado en la camilla en pies, piernas, espalda, cuello y hombros. Después boca arriba volveremos a hacer piernas e incluso se pueda hacer abdomen, que te hace eliminar toxinas, todo lo que podés tener en tu intestino. También se trabajan los drenajes en las piernas, los cuales llevan las impurezas al torrente sanguíneo para eliminarlas. Por eso también sirve mucho para la circulación y para eliminar toxinas".

Per eso no es todo, luego "se pasa por los brazos, pecho y cuello y finalmente, la parte más bonita del masaje, es la parte facial y de cabeza: se termina haciendo unos masajes muy suaves y lindos en la cara, con cremas naturales de cera de abeja o de caléndula, y yo siempre aplico aceites esenciales relajantes o anti estrés, dependiendo de la persona". Tiene una duración, aproximadamente, de 40 minutos a una hora.

Además, siempre se utiliza música relajante, que la persona no pueda asociar con algo que le haya pasado en la vida (por lo que no se emplean canciones con letra). Puede ser música celta, sonidos de la naturaleza u otras opciones relajantes. También se trabaja mucho con la aromaterapia, por ejemplo, si la persona está tensa se usan aceites para relajar, como esencia de lavanda o de manzanilla. "El aroma se elige específico para lo que la persona necesita, si viene con ira o enojada se buscará un aceite para calmar ese fuego, para relajar", detalló. "No se deja nada al azar, está todo pensado".

Finalmente, Amoroso nos dijo que es importante que quien nos practique estos masajes sea un profesional capacitado para garantizarnos el bienestar físico, principalmente. Por eso, aconsejó que siempre pidamos o busquemos una certificación que lo avale y que indaguemos sobre sus conocimientos haciéndoles preguntas, de este modo "si la persona te explica de qué se trata el ayurveda, los doshas, es un profesional". Finalmente, es importante estar atentos a los efectos: "si te sentís mejor, el terapeuta sabe lo que está haciendo. Si te sentís peor, el tratamiento no está bien. El ayurveda siempre te dejará relajado y sin dolencias", concluyó