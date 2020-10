Vuelta a clases: advierten que el cursado del año próximo será complicado

En el programa Uno Nunca Sabe hicimos una interesante entrevista a Juan María Segura, asesor, consultor y experto en Innovación y Gestión Educativa. Hablamos sobre la presencialidad en las escuelas y las expectativas para el año próximo. Desde su punto de vista, este año "está perdido" y hay que enfocarse en el 2021.

"Yo creo que lo primero que tenemos que analizar es cuál es la razón por la cual el sistema tiene tanto apuro porque los chicos vuelvan a la presencialidad", dijo en el aire Segura, quien sentenció luego que "si es por un tema de calidad de aprendizajes yo diría que no vale la pena, porque este año ya los aprendizajes escolares no se cumplirán".

En ese mismo sentido resaltó que la culpa no es de nadie, sino que pasó una "tragedia a nivel mundial". Por eso, para el especialista, "hay que aceptar que así como la pandemia enfermó y empobreció, también embruteció". "Los chicos que ingresen el año que viene a la universidad lo harán con menos saberes y no hay mucho que se pueda hacer".

Clases: "Se podría haber vuelto, no hay dudas, al menos en un formato de prueba. Hay provincias que en los primero 4 meses no tuvieron ni un solo contagio" @juanmariasegura — MDZ Radio (@mdz_radio) October 7, 2020

Para Segura, las autoridades no pueden decir que el año escolar está perdido, "porque es asumir que ellos lo han mal gestionado. Se podrían haber hecho cosas y no se hicieron". Sostuvo enfáticamente que no deberíamos estar discutiendo esto ahora, sino hablar del diseño de un sistema alternativo para el año que viene, "porque en 2021 también tenemos riesgo alto de que existan rebrotes, de que no esté la vacuna y de que haya que plantear una vuelta fraccionada y dosificada a la presencialidad".

Para el especialista, el gobierno nacional y las jurisdicciones deberían estar abocados casi exclusivamente en diseñar un plan inteligente de enseñanza a distancia, "cosa que no tenemos". "Deben y pueden haber dos sistemas: el presencial, que contiene y abraza a la familia y al docente, pero en paralelo debe haber un método de enseñanza en línea, porque hay muchas posibilidades de que el año que viene estemos igual respecto de la pandemia. Deberíamos tener un plan B".

Sobre el protocolo que la Nación está analizando para el retorno a clases en la última parte del año, Segura se mostró disconforme ya que entiende que las autoridades "no deberían estar abocadas a discutir un protocolo de imposible cumplimiento, con 132 indicaciones que deambulan entre lo micro preciso, como cuántas veces se tienen que lavar las manos los chicos, hasta lo más amplio, como que no hay que olvidarse de dictar los contenidos de la enseñanza sexual obligatoria".

El especialista también fue crítico sobre cómo las autoridades han gestionado la educación en tiempos de Covid: "Se ha puesto energía en tratar de mostrar que se creaban plataformas de contenidos de libre acceso en las páginas web de los ministerios, lo cual es algo menor porque esas plataformas están desde hace 15 años en el mundo. En la práctica eso no redunda en mayores aprendizajes".

Es ese mismo sentido adujo que "es claro que la escolaridad remota forzada, como se ha intentando hacer desde el aislamiento, no garantiza el mismo volúmen de aprendizaje que la propia presencialidad". "No estoy diciendo que el volumen de la presencialidad era óptimo, no, era ineficiente y de modo remoto lo es más", detalló.

La educación a futuro

Para el asesor, "el sistema educativo, no sólo en Argentina, sino en la región y en el mundo, tiene un diseño que ya no es funcional al tiempo histórico que estamos viviendo. Esto no es de ahora, hace 15 años que existe esta discusión y se encuentra con muchísima resistencia dentro del sistema, que cree que no es necesario reinventarse para ser funcional en el alumnado". "Las estadísticas no dicen lo mismo", sentenció.

Por eso, Segura insiste en que "no se está discutiendo un sistema alternativo que pueda reforzar lo que ya se tiene, sino que se discuten cosas muy chiquititas, con un horizonte temporal de implementación muy poco ambicioso".

En este enlace, la entrevista completa.