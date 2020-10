Dólar: así está funcionando la estrategia del Banco Central

En la columna de hoy del periodista y economista, Carlos Burgueño, hablamos sobre el dólar blue, el bolsa y los coleros digitales. La estrategia del Banco Central está funcionando respecto del dólar ahorro.

El blue subió el viernes y se acomodó en 150 pesos, en tanto que ayer también aumentó el dólar bolsa y casi se ubica cerca del blue, algo que, según Burgueño, "no tiene lógica porque nunca algo ilegal puede costar igual que algo legal". Ante esto, dedujo que "o está barato el blue, que no creo, o está caro el bolsa".

Por otra parte, si bien el especialista enfatizó en no estar ponderando el esquema del Banco Central, resaltó que la buena noticia de ayer fue que el Banco Central vendió no más de 20 millones de dólar ahorro. Si esto se mantiene, "la estrategia de Pesce está empezando a dar resultado. Es decir, que los dólares de las reservas estén destinados sólo a los que necesitan para producir".

Burgueño respecto a la poca venta de dólar ahorro: "Esta tranquilidad da más posibilidades de pensar, porque evidentemente este gobierno demostró que cuando está apurado no toma las mejores decisiones".

Ahora hay que ver si el campo liquida o no, lo cual fue catalogado en la columna de hoy como una gran incógnita. "Depende de que ahora ingresemos en una etapa de estabilidad cambiaria. Es decir, si el campo piensa que viene una devaluación no van a hacerlo, pero el gobierno jura y perjura que no habrá una mega devaluación", detalló Burgueño.

Sí continúan con las micro devaluaciones, de hecho desde el viernes hasta ayer hubo casi 3%. Con lo cual, "en 2 días tenés casi la inflación del mes, o sea que todo lo que siga creciendo el dólar ahora sería por arriba de la inflación. En un país normal alcanzaría y bastaría".

Coleros digitales.

Recordemos que los coleros digitales se dedicaban a juntar gente que recibía el IFE, para hacerle comprar dólar ahorro, después venderlos en el blue y dividir la diferencia.

Ayer el Banco Central emitió una autorización especial para las más de 20.000 personas suspendidas durante los últimos meses por sospechas de formar parte de estas redes. Esas, deberán vender una la misma cantidad de dólares que anteriormente compraron en forma indebida y acreditar la operación ante el Central para poder operar.

De todos modos, "si los del IFE ya no pueden comprar dólares, no hay negocio para los coleros digitales. Entonces para qué tenerlos prohibidos, siendo ilegal impedirles abrir la cuenta", explicó Burgueño. De todos modos, "la actividad existía porque había un negocio, terminado, no sé a qué se dedicarán", completó.

En este enlace, la columna completa.