Así será viajar en el futuro según la Organización mundial del Turismo

Por primera vez en la Historia se cerraron las fronteras de todo el mundo. Durante meses no hubo un sólo vuelo que surcara los cielos transportando personas felices predispuestas a un descanso en algún lado. Nadie fue a un congreso, ni a un evento musical en otra ciudad, ni a celebrar el final de la secundaria. El apagón fue total.

Con el transcurrir del verano en Europa y a medida que se fue asentando América Latina y EEUU como epicentro de la pandemia, las actividades turísticas comenzaron a habilitarse. Con una caída del 70% del sector aseguran que el esfuerzo tendrá que ser de todos para retomar esta industria.

Desde MDZ Radio nos preguntamos sobre los cambios de fondo en Turismo. ¿Seguirá existiendo el turismo masivo?, ¿volverán los contingentes de asiáticos a viajar en masa de cientos de ellos por todo el mundo? Para responder sobre el tema dialogamos con Natalia Bayona, experta Senior en Innovación, Transformación Digital e Inversiones de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

"Se trata del sector económicamente más activo y desarrollador transversalmente hablando. Por eso se necesitará un esfuerzo multilateral de todos los estados para su reactivación luego de la caída del 70% del turismo internacional".

Una de las transformaciones necesarias será la manera en que se aplican las nuevas tecnologías. No se habla de que todo se pueda contratar y comprar online solamente. Si no, que se pueden generar atractivos aún antes del viaje. "Podemos acercar el turismo a través de la inteligencia artificial, la realidad virtual y la realidad aumentada desarrollando promociones y atractivos turísticos antes del viaje para que la gente efectivamente pueda ver museos o eventos. Así tener mucho más segmentado el tipo de turista que está llegando". Luego, será el turno del turismo nacional y local de fortalecerse como destinos principales.

Si el turismo masivo deja de existir, ¿serán más caros y exclusivos esos destinos?

Si alguna vez tuviste oportunidad de viajar a una ciudad de las más visitadas del mundo, habrás notado que todo se trata de hacer filas y compartir espacios cerrados con muchísima gente. Pero si la distancia social es una medida que llegó para quedarse, cómo será visitar el Museo del Louvre en París o tomarte una selfie en la Fontana di Trevi en Roma. Sin lugar a dudas para que el turismo masivo regrese habrá que preguntarse cómo viajaría toda esa gente. Así también la forma en la que accedan a un atractivo turístico "se tendrá que hacer de una forma mucho más organizada, contratando los tours con mucho tiempo de anticipación, respetando aforos máximos en los museos". Siempre dependiendo de la situación sanitaria, se abrirán algunas cosas y otras no.

Desde la OMT señalan que estos cambios no necesariamente redundan en aumentos de precios. En Europa los vuelos más cortos que ya se han reanudado han bajado considerablemente de precio. En Argentina los vuelos domésticos nunca fueron económicos y esta situación no se replica porque cada vez hay menos ofertas de aerolíneas que tomen esas rutas Por eso, no es esperable que suceda lo mismo en nuestra región. Bayona señala que el incremento se ve mucho más cuando se trata de viajes de 10 horas o más. Ahora bien, es esperable que una actividad económica que cierra y luego regresa, tenga costos menos accesibles. Por eso y porque tomará un buen tiempo la estandarización de todos los protocolos es que desde la OMT recomiendan "fortalecer los destinos locales y nacionales".

Ahora bien, un cambio trascendente es que seguro habrá un "turismo más consciente" señala Bayona de la OMT. Será cuestión de generar esa conciencia, pero en el fondo se trata de cambios positivos. Se trata de transformaciones que "nos obligan a ordenarnos, nos obligan a pensar en el medio ambiente, nos obligan a pensar en nosotros mismos

Turismo de naturaleza: la tendencia que viene.

Es la oportunidad para aquellos destinos que no son habituales, que no estaban en nuestro radar. Se priorizará la naturaleza, el turismo rural, el lugar desconocido sobre el "must do" de antes. Si hablamos de la Argentina, "quizás en vez de priorizar Capital Federal, se opte por ir a algún lugar de provincia y tener una experiencia gaucha auténtica. O probar como se hace el dulce de leche desde cero". Estas son cosas que los locales a veces consideran muy naturales o habituales pero muchas veces no lo son. Las personas en gran parte no conocen la autenticidad de nuestros mismos territorios y de nuestros mismos países.

"Uno de los cambios positivos que esta pandemia nos deja es que podremos desarrollar nuevos territorios y atractivos turísticos y llevar un sector económico tan importante e influyente como el turístico a ciudades o lugares que hasta hoy son desconocidos hasta por los mismos nacionales".

Los viajes de negocios o para congresos, convenciones o eventos corporativos se vio especialmente desafiado a transformarse. Si bien por un lado todos hemos digitalizado buena parte de nuestra vida laboral, aún hay cosas que no pueden hacerse por esa vía. Es muy frecuente que se premie a un empleado con un viaje, cuenta Bayona. Estos incentivos son imposibles de convertirlos en una actividad online. Por ello, estos seguirán existiendo. Sin embargo, también sucede que en un zoom o meet muchas veces accedemos a contactar personas que de otra manera sería imposible por temas de agenda. El esquema online ha acercado a gente que en la sala de chat pueden entablar un diálogo y que cara a cara difícilmente cruzarían un "hola".

