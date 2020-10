Conocé a la fiscal que denunció violencia de género en Tribunales

La fiscal jefe mendocina Laura Rousselle estuvo en Jura Decir la Verdad y respondió detalladamente cada pregunta que le hicimos en el aire. En esta nota, la entrevista completa, donde cuenta los episodios de violencia de género que sufrió en el Poder Judicial, la falta de apoyo que sintió de parte de sus superiores y su visión de la Justicia.

No tiene apodos, le dicen Lauri y tiene 40 años. Es divorciada, pero desde hace 7 años comparte su vida con Lucas, su pareja; tiene 2 hijos, Martina, de 11 años, y Joaquín de 5. "Tenemos una familia divina", contó.

Laura nació en Capital, en su infancia vivió en la finca de su familia, la quinta Rousselle. Se graduó en la facultad de Derecho de la UNCuyo.

Sobre sus primeros pasos como abogada, contó que "mi mamá enfermó y falleció de cáncer en 3 meses, no hubo tiempo de prepararse, afortunadamente me había recibido unos meses antes. Quedé a cargo de mi hermana menor y necesitaba un ingreso. Al principio sentí mucho eso de estar bien abajo de la pirámide laboral, porque casi que debía solventar una familia y en los estudios jurídicos te ofrecían cobrar muy poco o nada".

En medio de eso, se iba a abrir un concurso para pro secretaria del Tercer Juzgado de Garantía de Instrucción, a cargo de Luis Correa Llano. "A mi siempre me gustó lo penal, y en ese momento decidí concursar. Pero como sabía que no tenía práctica, porque me acababa de recibir, le pedí a Correa Llano que me deje entrar a trabajar ad honorem. Quedé primera y ese fue mi primer cargo". Así, Rousselle fue subiendo todos los peldaños de la carrera judicial.

En 2015 la nombró Paco Pérez como fiscal de Cámara e ingresó a la Quinta Cámara del Crimen, donde estuvo 1 año. Allí "hubo diferencias en las formas de trabajar que yo tenía, especialmente con Rafael Escot. Cuestiones en las modos, en las perspectivas, en los modos de trabajar y en lo humano", aseguró.

En ese mismo sentido dijo: "Yo con mi equipo, con los que se puede, soy muy horizontal, a mi no me gustan los gritos, los malos tratos, la hostilidad y todo eso pasaba en la Quinta Cámara. Yo lo denuncié ante el procurador, que en ese momento era Rodolfo González, pero no hubo respuesta". "Fue una época dura", comentó.

La denuncia la hizo por violencia de género, según cuenta, pero quedó archivada por la inspección judicial, "a pesar de que habían testimoniales de magistrados que habían presenciado agresiones verbales". "Era gritos y tratos que yo entiendo que no deben existir. No estoy hablando de discusiones fuertes, jurídicas, ni de ser vehemente, sino de golpear un escritorio, de gritar", detalló.

Asegura que intentó hablar con Rafael Escot, "pero no me decía nada, sólo que esa era su forma". "Yo decía que ese no era un ambiente de trabajo normal, pero bueno no fui oída hasta que asumió Gulé. El conocía esta situación y ni se lo pedí, él me llamó para hablar, me dijo que sabía que la estaba pasando mal y me mandó a la Primera Cámara". "Gulé sí es muy permeable a estos planteos y muy humano", contó.

Su función actual

El fiscal jefe controla las investigaciones de los fiscales inferiores, que son los que forman parte de la UFI que dirige. Yo tengo 6 fiscales a cargo, 3 en la UFI de menores y 3 en la UFI de delitos no especializados.

"Primero todas las funciones de jefaturas que son contestar consultas de mi UFI, unificar criterios de persecución penal, somos el nexo entre la realidad de la UFI y la procuración. En base a esas inquietudes proponemos cambios en la política de persecución penal", detalló.

¿Has mantenido acusaciones con perspectiva de género?

Yo claramente tengo visión de género. No todas las mujeres la tienen, no es algo inherente. La primera que se me viene a la cabeza fue el abuso del barman de Al Sur. En esa causa habían varios cuestionamientos a la víctima: si se emborrachó, si se expuso, si ella lo miró antes o no, qué ropa tenía puesta, si "se lo buscó". La defensa en ese caso tuvo un papel lamentable, logró incluso introducir como prueba una impresión de pantalla del Facebook de la víctima, donde ella decía que era feminista. Entonces el motivo para inventarse una denuncia era que ella era feminista. Me pareció una aberración y me opuse, pero logró ingresarlo como prueba. Juan Roccuzzo era el abogado defensor y el juez Gonzalo Guiñazu.

Yo plantee que parecía que estábamos investigando a la víctima y no al imputado. En esta causa le tuve que imprimir el tema género, me gustó y lo condenaron. Igual creo que fue poco su condena.

Debemos entender por qué tienen que haber acciones afirmativas para poder equiparar a las mujeres con los hombres, sino se tiende naturalmente a la desigualdad.

¿En el Poder Judicial hay acciones afirmativas?

Creo que no, en Tribunales hay muchísimas mujeres pero no en los lugares de poder. Ahora hay una, pero cuando uno ve qué mujeres son las que llegan a los espacios de poder se trata de aquellas que generalmente no son las más sororas, ni las que tienen más visión de género, sino que se muestran más masculinizadas, por decirlo de alguna manera.

Los esquemas de poder tienen una forma que segrega a las mujeres, entonces las que llegan a esos lugares son aquellas que se muestran menos consustanciadas con las mujeres. Tal vez sólo se muestren así, no sé si lo sean.

¿María Teresa Day es así?

Yo he trabajado mucho tiempo con ella, creo que no tiene las características de las que hablo, no es una mujer consustanciada con el feminismo, de hecho ella lo ha dicho.

No tiene perspectiva de género, como proclama. No lo ejerce en las decisiones. Sin ir más lejos cuando tuve el problema con Escot ella era la coordinadora y no tuve su ayuda. Si tengo que ser objetiva, ella si fue muy buena coordinadora.

Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad

¿Te condiciona tu vida social ser fiscal?

Sí

¿A tu familia?

También

¿Cuando te llegue la edad de jubilarte lo harás?

Sí, creo que voy a estar contando los días como si me estuvieran por liberar del penal.

¿Te has arrepentido de alguna acusación?

No.

¿Quién ha sido tu referente?

Cuesta elegir: Correa Llano me enseño y me ayudó muchísimo, me respetó siempre en las diferencias. Belén Salido, Susana García. Omar Palermo, tiene generosidad con sus conocimientos y Mateo Bermejo me parece una persona íntegra y muy preparada.

Si no fueras fiscal, ¿Qué serías?

Psicóloga.

¿Importa que el fiscal haya pateado la calle para investigar una causa?

Creo que no. Para ser juez tal vez sí, pero para ser fiscal no.

¿Cuánto ganás?

En mano $268 mil

¿Practicás algún deporte?

Hago entrenamiento funcional y me encanta. Me entreno, no hago deporte

¿Te gusta el futbol? ¿De qué equipo sos hincha?

No me interesa mucho, pero por mi familia soy de River.

¿Escuchás música?

Si, me gusta muchísimo el rock nacional: Divididos y SUMO, también Spinetta. A nivel internacional me fascinan The Beatles, soy fanática por mi papá.

¿Sos creyente?

me cuesta, por experiencias en mi vida. Respeto muchísimo. Sería muy soberbio pensar que no hay algo superior, pero soy practicante ni tampoco agnóstica.

¿Tenés cábalas?

Como fiscal no, en la facultad sí. Tenía una blusa que me regaló mi mamá y la usé para rendir todas las materias, al final era un asco. La tengo guardada aún.

¿Leés algún libro fuera de lo jurídico?

Agarro por ahí algunos de cuentos, para poder terminarlos.

¿Mejor serie de Netflix?

Borgen, me encantó.

¿Tinto o blanco?

Tinto.

Feria, ¿sí o no?

La de julio no, la de enero sí. Sino se desarman muchos los equipos de trabajo.

Legalización del consumo de la marihuana, ¿sí o no?

No lo tengo muy estudiado, pero el prohibicionismo como sistema no ha funcionado, genera el comercio ilegal y un montón de delitos alrededor, que a los que más afecta es a los más chicos. No sé cómo deberá aprobarse, pero la primera impresión es esa.

¿Has fumado o fumás marihuana?

He fumado.

¿A favor o en contra de la interrupción del embarazo?

Es un debate interesante. Hay grises, creo que es un problema de salud pública, nos debemos hacer cargo y que no obliga a nadie a abortar ni lo incita. Además, que esté prohibido tampoco significa que haya menos abortos.

¿Alguna vez infringiste la ley?

No, por suerte

Los 3 derechos de un ciudadano, desde tu función como fiscal

Igualdad en el acceso a la justicia

perspectiva de género

trato humano. Saber que del otro lado hay una persona, sea el imputado, la familia o la víctima.

¿Sirve la cárcel?

Como está, no. Si a una persona que la privás de la libertad le podés asegurar todos los demás derechos y sólo privarle su derecho ambulatorio, funcionaría. Nuestras penitenciarias como están no son dignas, entonces es muy difícil que se resocialicen.

¿Estás a favor o en contra de los escraches?

Te diría que estoy más en contra. Lo que pasa es que hay ciertos movimientos que lo toman como una herramienta bastante efectiva, entonces hay que ver qué está en la balanza. Pero soy una mujer de derecho, prefiero que haya un juicio y se ventile todo ahí.

En este enlace, la entrevista completa.