Hebe Casado: "Hay 30 mil muertos reales por covid, pero no hay 30 mil desaparecidos reales por la dictadura"

La legisladora Hebe Casado ocupa una banca en la Cámara de Diputados, representa al cuarto distrito y es del PRO. En las redes sociales fue tendencia debido a una frase donde comparó las personas fallecidas en época de pandemia con los desaparecidos en la última dictadura cívico-militar.

En el Twitter dijo: "#Son30Mil no como los otros 30Mil. Un éxito la estrategia del #gobiernoDeCientificos, pero como no reconocen errores, en 15 días dicen que seguimos sin derechos a la libre circulación, ni a la educación, ni a la salud".

La diputada, después de los enérgicos repudios que obtuvo en las redes, presentó una nota de disculpas sobre los dichos manifestados. Dialogó en MDZ Radio y precisó el objetivo del Twitter y el de las disculpas.

"Yo quise compararlo con eso, con el significado que tiene la muerte de los argentinos por las diferentes razones. No justifico ni las desapariciones, pero tampoco el mal manejo de la pandemia. Yo no pongo en duda el número de los desaparecidos, digo en lo que se basa la Conadep. Hay 30 mil muertos reales por covid, pero no hay 30 mil desaparecidos reales por la dictadura", así argumentó sus dichos la diputada Casado.

Las disculpas

La diputada Casado esbozó que sus disculpas no están referidas al Gobierno por el mal manejo de la pandemia y aclaró: "Mis disculpas son hacia las personas que se sintieron ofendidas por el tuit que son familiares de desaparecidos y que si los he ofendido, les pido disculpas de corazón. Cualquier muerte es mala y más si ocurre en hechos que son fuera de la democracia".

