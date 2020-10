La desopilante anécdota de Néstor Kirchner con el ex gobernador Celso Jaque

El 27 de octubre del 2010 en la República Argentina se realizaba el Censo, la mayoría de los argentinos esperaba en sus viviendas que pasaran los encuestadores para responder sus preguntas. Mientras tanto, Celso Jaque, gobernador por esos años estaba a punto de reunirse con periodistas en conferencia de prensa para dialogar sobre la actividad del día.

Estaba por comenzar la jornada, y el ex gobernador recibe una llamada donde le comunican que Néstor Kirchner había fallecido. En el programa radial "Sonría, lo estamos filmando" por MDZ Radio, Celso Jaque dio detalles de lo que sucedió en esa jornada: "Cuando atiendo el llamado me dicen que murió Néstor, no lo podía creer, era algo inesperado. Sabíamos de su intervención quirúrgica pero no nos imaginábamos esto".

En las elecciones del año 2003 Néstor Kirchner había tenido unas pésimas elecciones en la provincia, sin embargo, un municipio se destacó: Malargüe, el único municipio que ganó. En forma de agradecimiento el ex presidente eligió en octubre del mismo año visitar la tierra del sur, ese logro estrechó el vínculo entre Jaque y Kirchner.

La historia de Néstor Kirchner en Mendoza

En el año 2000, Néstor viene a la provincia, invitado por los intendentes peronistas, entre ellos Celso Jaque. Lo llevaron a realizar algunas visitas y recorridos diferentes municipios, entre ellos pasaron por Junín y Palmira. Narra el ex gobernador que iban en un auto y en ese momento el chofer era Guillermo Amstutz (ex intendente de Las Heras y actual titular de la delegación Mendoza de la Dirección Nacional de Vialidad), era un día muy caluroso. "En esos trayectos recorridos íbamos hablando del rol del Estado, de la Argentina que debía venir y ahí mencionó su intención de ser presidente, como un proyecto a futuro".

Después de la crisis del 2001, y en el medio de la crisis política y social que quedó el país, se toma la decisión de realizar elecciones en el 2003. En el partido peronista tomaron la decisión de no ir a internas y que todos aquellos que querían aspirar como presidente fueran a la elección general. "Después de hablar con los tres candidatos a la presidencia, Carlos Menem, Rodríguez Saá y Néstor, no tuve dudas de que él era lo mejor que le podía pasar al país".

"Sueños e ilusiones, así eran nuestras largas charlas" repite emocionado Jaque

