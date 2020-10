Caso Etchevehere: "Grabois y su gente en la vida vieron una pala"

La novela de la familia Etchevehere transcurre su desenlace en tonos elevados, el final no es optimista para Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, madre de los involucrados. Tierras, herencias y denuncias de usurpación tienen a la sociedad en su conjunto en vilo para determinar cómo se resuelve el conflicto.

Leonor de Etchevehere dialogó en el programa "Sonría, lo estamos filmando" que se emite por MDZ Radio y expresó abiertamente que Juan Grabois (militante social) usurpó las tierras por venganza: "La usurpación de nuestro campo es una venganza del Kirchnerismo hacia mi hijo".

Respeto a la gente de campo. Vengo de familia chacarera, entrerriana del lado paterno, santafesina del materno. Etchevehere no es eso. Es un estafador, cobarde, corrupto y violento que se cree impune. Muchos le tienen miedo.Nosotros no. Su mafia va a caer y el Artigas va a vencer pic.twitter.com/goeq0p2rAL — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 25, 2020

La disputa de la tierra se puede clasificar como un problema familiar, una discusión por la herencia. Sin embargo, Leonor madre de Luis y Dolores Etchevehere, recalca que no es un conflicto familiar sino que es una situación netamente política. "El año que viene hay elecciones de medio término, el campo está muy disconforme con el gobernador actual, nos mata con impuestos, no recibe al campo, no dialoga. Esto es típico del kirchnerismo, inventan causas, esto que estamos viviendo es espantoso".

"No podemos ni trabajar sobre el campo, esa gente en su vida vi una pala, no saben lo que es trabajar, el otro día estaban paseando, fueron y le dieron maíz a un carnero pedigree que tenemos y lo mataron" acusa Leonor quién confesó que tiene miedo por los daños que pueda sufrir la propiedad: "Tengo miedo que a alguien se le caiga un cigarrillo en una de las silo bolsas y se incendie. La gente está poniendo candados en las estancias porque no saben cuándo los van a invadir”.

Los inútiles de los usurpadores dejaron que se muera un carnero. No tienen derecho !!!!

Es urgente que la justicia ordene el desalojo para que dejen de causar más daños !!! pic.twitter.com/jojulhnyxi — Luis Etchevehere (@lmetchevehere) October 26, 2020

Trama a parte: ¿qué sucede con la justicia?

Las últimas noticias del caso demandan que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos fijó para mañana una audiencia para tratar el recurso de apelación presentado para intentar solucionar el conflicto por la propiedad de la herencia familiar. Más allá de esta notificación, Leonor Etchevehere sentenció: "No confío en la justicia en este momento".

