¡Chau Pinochet! Así se vivió el plebiscito en Chile

En una jornada histórica con amplia participación, Chile dijo Sí a la reforma constitucional. El 78,27 de los chilenos aprobaron cambiar la carta magna que heredaron de Pinochet. El método elegido fue la Convención Constitucional (79,10%). Esto supone que habrá que conformar un equipo para redactarla, de 155 miembros elegidos por voto popular y con paridad de género.

El presidente Sebastián Piñera reconoció que fue "el triunfo de todos los chilenos y chilenas que amamos la democracia y la paz". Los resultados se vivieron con mucha alegría y ánimo de festejo. Cientos de miles de personas se reunieron para esperar los resultados por las principales calles de Santiago de Chile. "El impacto fue una fiesta. Las celebraciones se extendieron hasta pasada la 1 de la mañana" describió Mario Solís, periodista desde Chile en diálogo con MDZ Radio.

Este es un cambio que en el fondo refleja el interés de buena parte de los chilenos. El próximo paso será el 11 de Abril cuando se elegirá la asamblea constituyente. Los distintos partidos van a presentar sus propuestas para ser parte de esa nueva carta magna. Una vez que se obtengan esos resultados habrá un plazo de entre 9 meses y un año, o más, donde se elaborará esa constitución. Luego se hará nuevamente un plebiscito que será obligatorio, a diferencia del realizado ayer que fue voluntario. Allí se verá si la sociedad chilena acepta o rechaza ese nuevo texto.

Si bien es cierto que hay una disconformidad con el gobierno de Sebastián Piñera, este desencanto es con la clase política en general. En este momento, opinó Solís "no hay un partido político que represente a los distintos movimientos que lideraron esta manifestación. En los 90 se le prometió al pueblo chileno que vendría la justicia social y la distribución de la riqueza, pero luego se dio cuenta que las cosas no cambiaban. Por eso entre las consignas se repetía que "no eran los 30 pesos de aumento en el subte, si no estos treinta años, los que provocaron el estallido de 2019".

Entre los cambios más resonantes de la constitución pinochetista está la idea de reconfigurar el papel del Estado. Éste no puede seguir teniendo un rol subsidiario dónde delega sus responsabilidades en manos privadas. Tal es el caso de la educación pública "de tan mala calidad" porque se privilegia la privada, o una "salud de primera clase y otra clase turista", o un sistema de pensiones tan injusto enumeró el periodista trasandino . Estos elementos son parte de la necesidad de cambiar con la constitución para terminar con ese nivel de injusticia social.

Otro aspecto que destacó Solís fue el método elegido en las urnas. Se optó por la convención constituyente y no la mixta. En este último caso la mitad hubiera sido votada por el pueblo y la otra mitad hubiera sido conformada por representantes parlamentarios. "La gente no lo eligió porque el desencanto es con la clase política completa, ya que la corrupción es un problema transversal, no de un solo sector".

Por otra parte, se espera que luego de esta consulta popular se calmen los ánimos que empezaron el 18 de octubre a inundar nuevamente las calles a un año del estallido. Un síntoma de ello, apunta el periodista chileno, es que ayer la manifestación fue sumamente pacífica. "Hubo solamente 8 detenidos", lo cual es muy poco según consideró Solís. "Esto esperemos que traiga alivio. Creo que la pelea va a estar en que la gente se va a concentrar en la elección de esos constituyentes. Esperemos que sea de forma pacífica". Hay que destacar que hubo bastante violencia por parte de quienes militaban el rechazo a la reforma. Buscaron generar miedo diciendo que hay empresas que se van a ir del país y que vendrá la pobreza. Llegan a declaraciones tan absurdas como decir que "con la nueva constitución se va a habilitar la pedofilia".

