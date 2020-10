Juan Pablo Civit, juez católico, a favor de la despenalización del aborto

En el programa Jura Decir la Verdad, sentamos en el banquillo de los entrevistados al juez civil del segundo juzgado de Gestión Asociada de Mendoza, Juan Pablo Santiago Civit.

Civit nació en el 79, tiene 41 años y ocupa aquel cargo desde hace 6 años. Se recibió en la Universidad Champagnat, en poco más de 4 años. Confiesa que desaprobó 3 materias, paradójicamente fueron Derecho Civil 1, Derecho de transporte (después fue juez de tránsito en Luján durante 7 años) y en Derecho Administrativo.

Su familia está compuesta por su esposa y 3 hijos de 11, 8 y 4 años. Es católico practicante y se muestra como un hombre de mucha fe.

¿Qué hacés como juez?

Resolvemos indemnizaciones por mala praxis médicas o por daños y perjuicios, también incuimplimientos contractuales, llevamos adelante las sucesiones y resolvemos amparos. Además tenemos mucha participación en las audiencias, tanto en la final como en la inicial.

En el juzgado de gestión asociada somos alrededor de 60 personas y a cargo mio directamente tengo al pro secretario.

¿Te condiciona en tu vida social ser juez?

No, tenemos los condicionamientos de cualquier funcionario público y debemos ser conscientes del cargo y de la responsabilidad que tenemos. Por ejemplo, yo tuve coronavirus y fui a donar plasma. Pensé si convenía o no subirlo a las redes sociales y al final lo hice y fue bueno. El mensaje era: "Soy un juez, una persona normal, me enfermé y acá estoy, tratando de ayudar al prójimo". Nos tenemos que mostrar tal cual somos.

¿Cuál es tu método de trabajo?

Depende de la causa, todas son importantes y eso lo tenemos presente. Pero hay algunas, como la de violencia de género que necesitan una medida urgente y otras que se van moviendo con el tiempo, como una sucesión.

Con mi pro secretario trabajamos codo a codo. En las causas comunes, cuando ya tenemos el actor y el demandado y la otra parte ya contestó, armamos una ficha de cuáles son los hechos y de qué se está reclamando para la audiencia inicial. Ahí vemos si se puede conciliar en la audiencia inicial y sino analizamos las pruebas.

¿Han arreglado juicios en la audiencia inicial?

Muchísimos.

¿Te vas a jubilar cuando llegue la edad jubilatoria?

Sí, el mismo día.

¿Sos futbolero?

Sí, total. Fanático de Boca y en Mendoza de Gimnasia.

¿Jugás al fútbol?

Sí. Ahora lo estoy sufriendo, sueño que juego al fútbol.

¿De qué jugás?

En el fútbol 11 jugué muchas veces de lateral derecho y de delantero.

¿Vas al hueso? ¿Le das?

Sí.

¿Qué serías, si no fueses juez?

Director de cine, una de las opciones o DT de fútbol también me gustaba. En algún momento de mi vida también me plantee ser sacerdote.

¿Quién es o ha sido tu referente como juez?

Trato de tomar cosas de distintos jueces, en Mendoza, sobre todo en la Justicia Civil tenemos muy buenos magistrados. Gustavo Colotto es uno, quien es amigo también.

¿Considerás que la Iglesia como institución tiene responsabilidad en muchas causas?

Por supuesto, como cualquier institución. No tenemos que tenerle miedo a la crítica ni a la revisión, si hemos actuado mal.

¿Te han hecho alegatos de oído alguna vez?

Algún comentario, pero creo que la oralidad atenta contra los alegatos de oído. En la audiencia inicial y en la final se ponen todas las cartas sobre la mesa, eso hace muy bien a la Justicia y a que todo sea transparente.

¿Es importante que el juez haya pateado la calle previamente para tener un criterio completo a la hora de tener una sentencia?

Sí, es bueno. Es bueno que haya litigado, en mi caso ver lo que sufren los abogados, y también es bueno el funcionario de carrera. Estoy a favor de la composición tanto con jueces que vienen de la calle como con los que hacen carrera desde adentro. No tiene que ser exclusivo de ninguno, creo.

¿Cuánto ganás?

$230.000 de bolsillo.

¿Escuchás música?

Sí.

¿Qué escuchás?

U2 y The Beatles son mis bandas preferidas. También escucho Pink Floyd y Los Rolling Stones.

¿Cantás mientras te bañás?

No, soy un desastre. Sólo el feliz cumpleaños para mis chicos.

¿Qué hacés en tus horas libres?

Sin pandemia, juego al fútbol, estoy mucho con los chicos y con mi mujer, que nos llevamos muy bien. Ahora en pandemia empecé a estudiar chino.

¿Quién manda en la casa?

Mi mujer.

¿Cuál es la mejor serie que has visto?

This Is Us y Breaking Bad también es muy buena serie.

¿Vino tinto o blanco?

Tinto. Malbec y ahora que está de moda me gusta mucho el cabernet franc.

¿Qué opinás de la feria judicial?

Creo que es algo para organizar Tribunales y para que el abogado organice su estudio. El descanso es bueno y si es ordenado, más todavía.

Tiene que haber una innovación en la feria, lo creo fervientemente, pero debe ser algo superador y no que nos tire para atrás. En el resto de la administración pública tenés tantos días por año y si no te los tomás, son acumulativos, nosotros no tenemos eso.

¿Te gustaría ser camarista?

Sí, pero me gusta estar en la trinchera también. Es un trabajo distinto, Dios dirá.

¿Te gustaría ser ministro de la Corte?

Dios dirá. Eso es algo que está en manos de Dios.

Es el máximo estatus de la Justicia a nivel provincial y sí, uno sueña, pero Dios dirá y ojalá si a uno le llega a tocar esté a la altura. Aparte uno no rinde para ese cargo, lo elige el gobernador con acuerdo del Senado, entonces juegan otras circunstancias en las cuales uno nada puede hacer.

¿Pensás que se debería rendir para ser juez de la Corte?

Está en la Constitución y dice que no.

Más allá de eso, ¿qué pensás?

Tenemos muy buenos ministros y no haría falta rendir. Aparte tiene mucho de política también el ministro de Corte. Dalmiro Garay tiene una capacidad de trabajo asombrosa, José Valerio ha impulsado el juicio por jurado, Omar Palermo es reconocido internacionalmente, Mario Adaro está impulsando todas las reformas a nivel digital y así te puedo nombrar a todos.

¿En contra o a favor del aborto?

En contra, estoy a favor de las dos vidas. Sí se debe sacar la penalización del aborto como delito penal. Eso sí.

¿Alguna vez infringiste la ley?

Alguna vez puede ser, con alguna multa de tránsito.

¿Has probado la marihuana?

No. Nunca fumé nada, ni cigarrillo común. Le hice una promesa a mi mamá de chico y nunca fumé

¿Se debería legalizar la marihuana?

Sí, porque ya es una costumbre social y tiene que ver con lo que uno quiera hacer consigo mismo. Entiendo que el alcohol puede ser hasta más nocivo a la salud. Cada uno con su cuerpo puede hacer lo que quiera y la marihuana es una droga bastante aceptada socialmente.

¿Te has hecho algún tatuaje?

Nada. Llevo la camiseta de Boca y de Gimnasia tatuada en mi corazón.

¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida?

El nacimiento de mis hijos y cuando me casé.

¿El momento más triste de tu vida?

La muerte de mis abuelos y tener a mi hijo internado cuando nació.

Desde tu posición de juez civil, ¿Cuáles son los derechos más importantes que tiene un ciudadano?

A la Salud, hoy lo vemos día a día, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad.

¿Está complicada la salud hoy en día?

Ya venía complicada y ahora mucho más.

En este enlace, la nota completa.