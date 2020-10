Claves para entender el conflicto de la estancia de Etchevehere

Jose Luis Zufiaurre, escribano de la familia Etchevehere habló en el programa No Tan Millennials y explicó en detalle el conflicto que mantienen los hermanos. Acusan a Dolores Etchevehere de haber usurpado terrenos en los que ella no tendría injerencia, porque los cedió y vendió años atrás.

Zufiaurre cuenta que Dolores Etchevehere es heredera de Luis, quien era el dueño del paquete mayoritario de Las Margaritas, una sociedad que tiene varias fracciones de campo. En un momento dado ella decide retirarse de Las Margaritas, por lo que su abogado se reunió con los hermanos de Dolores y llevaron adelante un recuento del patrimonio total, conformado por hacienda y tierras.

Dolores Etchevehere.

Así, siempre según la descripción del escribano, llegaron a un acuerdo sobre qué le pertenecía a ella de haciendas, en cuanto a semovientes vacunos, y luego Dolores pidió venderlos. Los compraron los mismos socios, es decir, su mamá y sus hermanos. Además, eligieron 2 fracciones de tierra, una de 398 hectáreas y otra de 128 hectáreas.

Más tarde, en octubre de 2018, "Dolores fue a Paraná y me dijo que necesitaba que le certifique la firma en una nota, donde comunicó a Las Margaritas que ha cedido en Buenos Aires el paquete accionario que recibió de esa separación. Es decir, me pidió que sea fehaciente la comunicación a la presidente de Las Margaritas, su mamá, donde le decía que ella ha cedido los dos campos", contó Zufiaurre. En consecuencia, "hoy por hoy Dolores no tiene ningún derecho de propiedad sobre la tierra de ese campo", completó.

El escribano continuó relatando la situación y dijo que días atrás, Dolores ingresó con 20 o 30 personas y 10 o 15 vehículos, se instaló en la estancia y empezó a darle órdenes al personal. Ella dice que es dueña de eso y que por lo tanto le tienen que acatar las directivas. Juan Diego Etchevehere, su hermano, es el administrador de ese establecimiento.

"Un día le impidieron el ingreso al personal técnico agropecuario, esa situación fue comunicada los dueños de la sociedad, quienes hablaron con el fiscal y le dijeron que se ha cometido una usurpación por parte de su hermana y de un grupo de personas que no se saben de dónde vienen", relató el entrevistado.

En ese sentido, Zufiaurre opinó que "es una situación completamente irregular. Ella vendió y cedió lo último que le quedaba, que era la tierra, por lo tanto hoy a mi criterio no tiene derecho a entrar porque no es dueña". "Además, la postura está siendo apoyada por funcionarios del Gobierno Nacional", aseguró.

Para detallar esto último, el escribano contó que "concurrí a una testimonial ante los fiscales para declarar y en esa audiencia estuvieron presentes abogados del Ministerio de Justicia de la Nación y del Ministerio de Defensa de la mujer. El Estado nacional, en vez de mantener una postura neutral, ingresó y apoyó la postura de la señora Dolores, sin antes haber tomado la precaución de munirse de la documentación pertinente".

En tanto que el entrevistado también reclamó que "la Justicia, por otro lado, no lee la documentación. Yo les di todas las actas de la separación de la herencia de su padre, porque se fue retirando de a poco. Se la puse a disposición al juez. Pero lamentablemente el juez de garantía que actuó en esta causa es civil y comercial subrogante".

Sobre los dichos de Dolores, quien asegura que su firma fue falsificada, Zufiaurre dijo: "Yo disiento, nosotros los escribanos llevamos un libro de registros de actas y de intervenciones notariales. Tengo la firma de Dolores registrada en más de 10 actas notariales". "Yo aseguro acá y ante el juez que la firma de Dolores Etchevehere es auténtica y la pongo a disposición para una pericia caligráfica", remató.