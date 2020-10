¡Increíble! Estos son todos los impuestos que pagamos en Argentina

Hablamos con Gustavo Lazzari, empresario y economista, sobre la presión fiscal que tiene nuestro país. En No Tan Millennials hicimos un panorama general de la realidad del país y el entrevistado nos detalló la cantidad de impuestos que existen.

Sobre las empresas importantes que han decidido irse de Argentina, Lazzari dijo que "en economía las decisiones siempre son por expectativa. No por el pasado sino por lo que ves a futuro. Una empresa que decide irse, lo hace porque cree que la situación no va a cambiar". Por lo que hizo hincapié en que "lo más preocupante es que no está en la agenda política que la gente no tiene expectativa de cambio".

En ese mismo sentido, y vinculado con la pandemia y la cuarentena, el economista opinó que a la política la economía no le importó. "Yo entiendo que la salud es más que la economía, eso está fuera de discusión. Pero no significa que la economía te tiene que importar cero". "Son muchísimas las empresas que se están yendo y no sabemos todas las que no están viniendo", completó.

Falabella fue una de las primeras empresas que anunció a comienzos de esta crisis que abandonaría el país.

Sobre la presión fiscal, que se relaciona con la falta de inversión, Lazzari contó que en Argentina tenemos 169 impuestos. Pero "lo más grave es que hay 100 mecanismos de retención forzada, que son las percepciones y retenciones, los cuales son un sistema de recaudación que estropea la relación fiscal entre particulares y de los particulares con los Gobiernos".

En referencia a esto último dijo que "los tienen que abolir inmediatamente, fundamentalmente los ingresos brutos". "El Gobierno los implementa con la excusa de que no tienen otra forma de recaudar, que es la misma que usan los pibes chorros para robar", concluyó.

En este enlace, la entrevista completa.