En Mendoza hay 8.000 estudiantes afuera del sistema educativo, según la DGE

En el programa No Tan Millennials hablamos con Beatriz Della Savia, directora de Educación Privada de la DGE, sobre los alumnos que están desconectados del sistema. Asegura que son 8.000, pero que llegan a ellos de modo analógico.

Della Savia aseguró que "tenemos un plan provincial de articulación y uno de red de seguimiento a las trayectorias". Por eso aseguró que Mendoza tiene una ventaja muy importante que no se da en ninguna otra provincia: "Venimos trabajando hace más de una gestión por tener un seguimiento claro de los alumnos y un sistema nominado de su trayectoria".

La directora de Educación Privada dijo que esta red se alimenta con otras áreas de Gobierno, como Desarrollo Social, para tener indicadores certeros de abandono escolar, de seguimiento e incluso para traer a esos chicos que no ingresan al sistema, porque a ellos no los tienen contabilizados.

A la vez, "se ha fortalecido mucho más el trabajo de la red provincial de aprendizaje, que está en coordinación con los municipios, con los centros educativos de cada comuna y con otros actores de la sociedad civil". En la misma, "van haciendo apoyo a las trayectorias y se va haciendo un seguimiento personalizado cada 15 días sobre cómo se va conectando el estudiante y qué necesidades tiene", comentó.

Luego Della Savia explicó qué soluciones brinda el Estado, "por ejemplo, si el alumno no tiene dispositivo, se gestiona conseguirle uno o, si tiene dificultades de aprendizaje, se busca brindarle apoyo". "Es un tema que nos preocupa y ocupa permanentemente", aseguró.

En cuanto a las cifras que se conocen a partir del GEM, la dirigente dijo que "hoy tenemos desconectados a 8.000 chicos, aproximadamente". "Con quienes tienen conexión totalmente interrumpida primero se hace un análisis de las causas, en algunos casos es porque hay cero conectividad, entonces se trabaja con las escuelas para llegar pedagógicamente con otros soportes que no sean digitales", completó.

En ese sentido, la entrevistada aseguró que no temen que esos 8.000 estudiantes no reingresen al sistema, "porque los estamos acompañando". En cambio, "los chicos que no han ingresado nunca dentro del sistema, sí son una dificultad porque deben de alguna manera salir en alerta. Por ejemplo a través de Desarrollo, que deberá hacer la alarma de que el niño no está escolarizado y ahí se trabaja articuladamente".

En ese caso, nos cuenta que las acciones parten generalmente de las denuncias que recibe el ministerio de Desarrollo Social. Por ejemplo, cuando allí advierten de que el niño no está escolarizado y no tiene documentación, se envía una alerta al registro civil, que le ofrece la asistencia de documentación, y a la DGE, que hace el primer abordaje para ingresarlo a una escuela. A partir de allí, comienzan a articular las acciones educativas.

