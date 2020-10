Miguel Simón sobre el conflicto de AFA con Fox: " Tiene que ver con un tema político"

La AFA resolvió romper el contrato con Fox Sports por el 50% de los derechos de televisación del fútbol argentino. Más tarde, Boca y River se unieron y emitieron un comunicado en conjunto para manifestar su desacuerdo. Sobre esto, hablamos con nuestro columnista deportivo, Miguel Simón.

"No entiendo mucho el conflicto, porque nadie lo explicó", comenzó diciendo Simón, quien continuó detallando que a su entender, "cada uno tiene las razones correspondientes y ahora la empresa apelará a la Justicia, porque se rompió el contrato y nadie explicó los motivos".

La AFA aduce que Fox Sports cometió "irregularidades graves", pero nuestro columnista expresó: "Me da la sensación de que con un fútbol parado, mientras vos pagues, tantas irregularidades graves no hay". "Se basan en una carta documento que enviaron y no fue contestada", completó.

Por esto, Simón opinó: "Yo creo que tiene que ver con un tema político pero no sé bien cuál es el fondo real, porque fuentes del Gobierno dicen que no quieren hacerse cargo de lo que va a quedar del paquete".

En base a lo que se rumoreaba, Simón contó que se suponía que la otra mitad del paquete quedaba libre, que TNT iba a hacer una oferta mayor y se iba a quedar con la totalidad. Después vendría el acuerdo con el Gobierno para que la TV Pública tenga 3 partidos, "que no es lo mismo dárselo cuando vos tenés todo el paquete a cuando lo tenés dividido".

¿Por qué Boca y River entraron en el conflicto?

"La reacción de Boca y River, por lo que dijeron, es porque no les consultaron para que ellos pesaran en la decisión. Entonces, enojados, emitieron el comunicado". Sin embargo, la AFA dijo que tanto el equipo Xeneize como los Millonarios estaban al tanto de lo que iban conversando y planificando.

