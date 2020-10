Freno a las importaciones: lo que no podrás comprar

El viernes, el oficialismo presentó ante el Congreso un proyecto de ley para fomentar el ahorro y la inversión en pesos, en el marco de la creciente presión cambiaria y la constante pérdida de reservas. Al día siguiente el ministro de Economía, Martín Guzmán, detalló los alcances de ese proyecto y pidió apoyo legislativo.

Sobre esto, hablamos con nuestro columnista, el periodista y economista Carlos Burgueño, quien nos comentó los dos pilares de las medidas que quiere llevar adelante el gobierno nacional: ésta ley para promover el ahorro en pesos y una nueva restricción de importaciones.

Ahorro en pesos

Sobre el proyecto, Burgueño dijo que esta vez las medidas son en base a los dólares que los ahorristas tienen "en el colchón", no de los sojeros. "La idea es que particulares y algunos empresarios, pases esos dólares a pesos y podrán no pagar bienes personales o, si lo transforman en bienes productivos (construir un departamento -no comprarlo- o una máquina), los pueden descargar de ganancia", detalló.

Otro punto a tener en cuenta es que la venta de la divisa norteamericana debe ser en el mercado oficial. Es decir que el ahorrista venderá hoy un dólar a $77.20, no puede hacerlo en el blue.

El punto clave de esta medida, es si la economía le tiene confianza de ahora en adelante al gobierno o no. "Ahí está la clave y no hay mucho más para especular".

Restricción de importaciones

Además se van a restringir al mínimo e indispensable las importaciones de bienes finales, es decir aquellos que no tienen ningún tipo de producción local: "los que llegan al puerto y van a la góndola. Desde fideos importados hasta zapatillas y autos que no tengan representación en terminales locales (BMW, por ejemplo)".

Para saber qué ingresa y qué no "habrá un funcionario que tendrá la potestad de elegirlo", dijo Burgueño, quien alertó "si tenés que comprar algo importado, compralo esta tarde o mañana porque lo más probable es que no haya más o aumente el precio".

En este enlace, la columna completa.