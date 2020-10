Escándalo con Uki Deane: aquí la defensa a un influencer doblegado

Uki Deane es un joven emprendedor (vende trajes de baño) e influencer. En sus redes, muestra su costado más personificado, habla inglés y español, se lo ve una persona adinerada que vive en el campo.

Días atrás, se armó un revuelo en las redes luego de que publicara que necesitaba modelos "con los abdominales marcados a fuego" para el catálogo de su marca. En su afán de defenderse de quienes lo acusaron de gordofóbico, sus palabras lo complicaron aún más. Sobre eso hablamos con Juan Etchegaray, director de GROW escuela de Internet

Etchegaray resaltó que Uki Deane le habló a sus seguidores, es decir, a quienes ya lo conocen y saben el tipo de humor que hace, "no lo dijo en la televisión". "Lo pide a tono de chiste, aunque es cierto está buscando un modelo hegemónico".

Etchegaray: "la ley de talles la pueden cumplir las marcas más grandes, no un emprendedor porque no puede hacer el mismo stock de talles S que XXL, ya que después no los vende".

El problema para el especialista es que se armó un revuelo importante y el influencer, en su afán de defenderse, se fue hundiendo cada vez más. "Porque tocó un tema muy complicado, que es el de la aceptación personal y eso golpeó la fibra de todo lo que está relacionado a la gordofobia, que existe y es real".

Sin embargo, nuestro entrevistado comentó que en la sociedad hay un montón de cosas que duelen, y dio su ejemplo: "Yo me quedé pelado a los 25 y me dolía. Entonces, si alguien dice algo sobre los pelados sin dudas me voy a sentir atacado". "Pero acá el debate era otro", resaltó.

Uki Deane aclaró que no está en contra de los gordos, sino que para su marca le sirve tener ese tipo de modelos. Etchegaray también dijo, en defensa del atacado, que "está bien la inclusión y está buenísimo que las campañas sean inclusivas, pero no hay que prender fuego en la hoguera digital a quien no la cumple. Porque es hipócrita, lo que él hizo lo hacen el 95% de las marcas del mundo", sentenció.

Además, el entrevistado contó que Uki dona el 10% de la facturación a limpiar los océanos y que sus trajes de baño son hechos con plástico reciclado, "o sea que es una persona con conciencia social".

"A Uki lograron arrodillarlo con la culpa. Hoy en día la corrección política son personas que tiene otra opinión y por su opinión sienten que están en una posición moral superior a la tuya. Uki terminó doblegado por la corrección política y dice que la próxima campaña la hará con otros parámetros", concluyó Etchegaray.

En este enlace, la entrevista completa.