Confirmado: este año no habrá temporada en el Parque Aconcagua

Noviembre es uno de los meses más esperado por los amantes de la naturaleza y del montañismo, sobre todo, porque queda inaugurado el Parque Provincial Aconcagua que permite actividades por el día, como aquellos que desean domar el coloso de América. Sin embargo, esta apertura no sucederá por el momento debido a la situación sanitaria que atraviesa la provincia.

Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento territorial, dialogó en MDZ Radio y detalló que desde hace un mes están preparando los protocolos para darle apertura a las áreas naturales protegidas desde el 1 de noviembre y aclaró que lo que se habilitará serán las actividades recreativas y deportivas por el día.

La Comisión Asesora Permanente del Parque Provincial Aconcagua (CAPPA) desaconsejó la apertura a la actividad con pernocte en el Parque Aconcagua en cumplimiento de la normativa dispuesta a nivel nacional y provincial. Por tal motivo, Mingorance detalló que parte de esa decisión se debe a que no habrá turista o interesados a nivel nacional para hacer cumbre por esa situación los mismos prestadores de servicios no van a poner sus equipos en el Aconcagua porque no tienen clientes.

"Los recursos que se necesitan, para el bajo porcentaje de turistas locales que quisieran subir el Parque Aconcagua, son costos altísimos, entre el helicóptero y los servicios médicos. Aproximadamente medio millón de dólares cuesta la temporada. Tampoco habrá recaudación porque no se venderán tickets de ingreso", argumentó el secretario de Ambiente.

Mingorance reforzó la idea de que el parque estará abierto para las actividades por el día, y agregó: "Es complejo generar protocolos para el pernocte, es algo bastante difícil, en Plaza de Mulas por habitación duermen entre 10 y 15 personas. Si las condiciones sanitarias mejoran iremos evaluando otras aperturas".

