El Dipy: "Si me postulo a presidente, lo haría gratis. A la patria no se le cobra"

En el programa No Tan Millennials hablamos con El Dipy. Charlamos sobre varios temas, pero particularmente le preguntamos si alguna vez pensó en ejercer un cargo político, dado sus duras declaraciones sobre la dirigencia del país. En esta nota, los detalles.

El Dipy contó en el aire de MDZ Radio que "el viernes en la mañana me levanté pensando: ´Me voy a postular para algo y no voy a cobrar un peso, lo haré gratis". "La Cámara de Diputados y de Senadores se llama ´Honorable´, no por el honor, sino porque los legisladores de antes iban ad honorem, porque a la patria no se le cobra", completó.

Aseguró que "yo no hablo porque me banca alguien. Pago un alquiler y me cuesta pagar la luz, ahora pude comprar unas cortinas y me faltan las del comedor". "Entonces me pregunto por qué, por qué hay gente que se levanta a las 5 de la mañana a laburar y tiene que pasar estas cosas".

Fiel a su estilo combativo, apuntó contra toda la dirigencia política, pero particularmente dijo que "hay un país para ellos y otro para nosotros". En relación a eso, detalló: "La vicepresidenta de la nación gana 600 lucas por mes y no quiere pagar el impuesto a las ganancias, ese el país para ellos. Nosotros el año que viene vamos a tener que pagar el 46% más de impuesto a las ganancias que este año, ese es el país para nosotros. Ellos no van a hospitales ni a escuelas públicos, van a La Trinidad y Los Arcos y nosotros nos tenemos que levantar a las 3 de la mañana para sacar un puto turno y capaz nos lo dan a las 8".

El cantante también apuntó contra los subsidios y planes sociales: "El que te da plata, te hace pobre". "Yo lo viví, yo sacaba agua de un pozo, con una bomba. A la gente no se le miente, no se le da comida, porque no pueden esperar una bolsita con yerba y fideos. Un gobierno sensato y bueno tiene que dar condiciones de educación y de trabajo, para que el pueblo coma lo que quiera", completó.

Si bien El Dipy que sabe que un político debe estar preparado y que por el momento no se anima a una candidatura, confirmó que si alguna vez se postula "lo haría de bronca". Y ya casi con lo que podría ser su discurso de apertura de campaña, dijo en el aire de MDZ: "Estamos viviendo en un suelo que es nuestro, el país lo hicieron mis abuelos, los tuyos, gente que vino de afuera, de una guerra, y levantaron el país y ¿nos vamos a dejar llevar puestos por 100 boludos, los 44 millones de argentinos?" "¿A quién se comieron estos? ¿A quién se llevaron por delante? ¿Quiénes son?", se preguntó.

En este enlace, la entrevista completa.