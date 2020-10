Envalentonado: esto dijo el Dipy después de noquear a Martín Cirio, "La Faraona"

En el programa No Tan Milllennials hablamos en vivo con El Dypi, después de la pelea que batalló y ganó con Martín Cirio, el popular instagramer y youtuber conocido como La Faraona. Ambos se acusaron de pedófilos, pero el cantante ganó la batalla en las redes.

Cirio enfrentó su peor batalla. Fiel a su estilo combativo, se cruzó en las redes con El Dipy, otro mediático que no se queda atrás cuando de luchas virtuales se trata. Viendo los resultados, podemos decir que fue la pelea en la que La Faraona resultó más golpeada.

Martín Cirio cuestionó a El Dipy por una canción en la que hacía referencia a tener relaciones sexuales con una niña de 15 años. Dijo que si bien las épocas han cambiado, siempre fue considerado pedofilia.

Esto no le gustó para nada al cantante, quien no dudó en contraatacar tratando al influencer de pedófilo y sacando a relucir los más duros posteos que hizo alguna vez Cirio.

El Dipy compartió decenas de mensajes que Cirio había publicado alguna vez, todas con el mismo tenor. En vivo en MDZ Radio, el cantante dijo que La Faraona "me atacó por un tema que encima no es mío y que es de otra época. No me justifica esto, pero tenía un contrato y era chico".

"Lo que pasa es que cuando vos atacás a una persona, tenés que tener el culo limpio. Lo que vos decís con la boca te lo tenés que aguantar con el pecho", sentenció. "Las cosas que ha escrito (Cirio) creo que no tienen justificación ni de época ni de nada. Estamos hablando de niños, los que son padres piensan lo mismo que yo: ´con los chicos no", completó.

En una story en la que se lo ve claramente afectado, La Faraona tuvo que disculparse, argumentó que en algún momento ese estilo de humor le pareció gracioso, aunque hoy entiende que quienes han sufrido abusos de pequeños no merecen ese tipo de chistes. Se defendió asegurando que no es un delincuente y que nadie que sea capaz de hacer realmente estas vejaciones lo daría a conocer en Twitter.

Si bien el influencer ya ha pedido disculpas por "metidas de pata", esta es la primera vez que no pudo ser defendido por sus "faraminions" y que recibe un severo castigo en las redes tanto por parte de sus fans como de sus retractores.

Le preguntamos a El Dipy cómo había llegado a esos archivos, propios cuasi de un trabajo de inteligencia, a lo que el cantante respondió que "yo solo encontré 6, pero después la misma gente me empezó a mandar más". Aseguró que "yo estoy solo con mi celular, no tengo community manager. Con las cagadas que se mandan todos los días, no es tan difícil encontrar estas cosas. Dar con archivos es muy fácil".

Finalmente, contó que "yo no me enojo nunca. Ni con Cirio ni con nadie, yo sólo digo lo que pienso. Que eso esté bien o esté mal par algunas personas, se acepta".