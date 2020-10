¡Cuidado! Si dejas esto en tu auto, puede explotar

El reconocido enólogo mendocino, Mariano di Paola, alertó en Mdz Radio sobre el peligro de dejar el alcohol en el auto. Según comentó, hacerlo puede provocar que explote, más aún en vehículos con ciertas características.

Por la pandemia del coronavirus productos como el alcohol en gel o en aerosol se han extendido entre toda la población. Tal es así que "más del 90% de los autos tiene en su interior un producto como este" y las altas temperaturas podrían hacerlos explotar.

Para Di Paola, es importante atender a la sensación térmica en el interior del vehículo. "Estamos notando temperaturas altísimas, un auto estacionado al rayo del sol puede duplicarla", alertó el enólogo.

En ese sentido, resaltó que hay algunos factores que aumentan el riesgo. Tal es el caso del color del rodado: "En un auto negro entra más calor que en uno blanco", ejemplificó. "Hay antecedentes en California y otros lugares donde vehículos se han prendido fuego por esto", resaltó.

A pesar de los peligros, trató de llevar tranquilidad mientras se maneja, aseverando que al estar en movimiento el vehículo, no deberían presentarse problemas, ya que "no se aumenta la temperatura". "En ese caso no es muy grave", aseveró.

"Un alcohol al 70% es mucho más peligroso de lo que uno se imagina, y el alcohol en gel es más o menos eso", resaltó el enólogo. Es por eso que recomendó rebajarlo un poco más, para que sea menos inflamable. Por otro lado, indicó que el amonio cuaternario tiene una menor probabilidad de explotar.

En este enlace, la entrevista completa.