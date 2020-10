Feroz debate por la habilitación de casinos en los hogares

En el programa No Tan Millennials invitamos a debatir a Josefina Canale, diputada de Cambia Mendoza y ex titular de Juegos y Casinos, con Mercedes Llano, diputada del Partido Demócrata. El tema fue el proyecto para regular el juego online, al cual la Cámara Baja le otorgó media sanción y volvió a Senado para su revisión.

Canale, quien está a favor de esta habilitación, dijo que "aunque suene raro, hace 20 años que hay juego online en Argentina y es necesario que ya esté regulado". "El juego es inherentemente humano, sucede igual, donde no hay casinos la gente se junta a jugar al póker", completó.

En ese mismo sentido, la legisladora mencionó que es una actividad que debe estar muy bien regulada por el Estado, para que no conlleve a grandes problemas personales, como ludopatías, o sociales, como lavado de dinero y estafas. "En este momento ya existe un casino en cada casa, sin ninguna habilitación y sin que el Estado tenga la menor idea de quién está jugando", reiteró.

Sin embargo, Llanos dijo que desde el Partido Demócrata piensan que "la prioridad de esta medida ha sido el afán recaudatorio y el resguardo de un negocio que beneficia a un par de empresarios, en detrimento de la salud mental de los mendocinos". "El juego es una actividad improductiva y nociva para la sociedad, sólo es productiva para quienes manejan el negocio", completó.

A estos dichos, Canale respondió aseverando que "esto no es una promoción". Además, resaltó que "la ley dice que quien quiera jugar debe inscribirse en un registro, donde deberá dejar algunos datos personales, como su edad. No puede anotarse un deudor alimentario, ni personas que reciban ingresos por planes sociales". Por esto, la ex titular de Juegos y Casinos aseguró que "se está limitando muchísimo la cantidad de gente que entre a jugar".

Sin embargo, Llano refutó estas explicaciones asegurando que "es muy peligroso el registro de jugadores y mentiroso, porque hay que proporcionar datos personales". En ese mismo sentido, mencionó que "la ley habilita a hacer publicidad pidiendo una autorización, con lo cual esa base de datos puede incentivar el juego entre población potencialmente vulnerable".

Finalmente, las entrevistadas también discutieron sobre la preferencia para la licitación a los prestadores actuales. Canale dijo que "fue un agregado que hicimos en Diputados para darle prioridad a las empresas locales", pero Llano aseguró que "el espíritu del ´compre local´ es incentivar el desarrollo de actividades productivas. No improductivas que representan una amenaza a la salud de los mendocinos".

En este enlace, el debate completo.