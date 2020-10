Esta es la historia de un invento argentino que no pudo ser

Hoy se celebra el Día Mundial del Bastón Blanco, un invento en el que la creatividad argentina tuvo un gran protagonismo. En el programa No Tan Millennials hablamos con Hugo Osvaldo Amarilla, presidente de la Asociación de Ciegos y Disminuidos Visuales.

Según nos contó el entrevistado, hoy se celebra el día mundial del Bastón Blanco a partir de un encuentro internacional de personas no videntes que tuvo lugar en 1980. Amarilla enalteció esta creación asegurando que "nos da una gran autonomía".

Sobre la historia, mencionó que lo patentaron en EEUU, pero que un argentino tuvo mucho que ver en la eficacia. Según cuenta la historia, un santafesino que vivía en Buenos Aires, José Mario Fallótico, vio a una persona ciega intentando cruzar una esquina, ayudó al discapacitado, pero quedó obsesionado con una pregunta: ¿Cómo hacer para distinguir a un ciego y poder ayudarlo?​

Fue así como decidió pintar de blanco los bastones que habitualmente las personas con esta discapacidad utilizaban. Pero nunca patentó su invento y fueron los estadounidenses quienes se adueñaron de la novedad, dado que tras la segunda guerra mundial, en EEUU un ex combatiente creó un bastón para que la persona no vidente pudiera sostenerse en caso de que se tropezaba. Sin embargo ese elemento no contaba con la particular característica del color que los diferencie.

Sobre la técnica para llevar un bastón blanco, Amarilla nos dijo que "muchos creen la idea es moverlo para todos lados, pero tiene su técnica". "El bastón te protege de la boca del estómago para abajo y cuando caminás lo vas cambiando en sentido contrario al pie que avanza, entonces tenés un margen para frenarte si encontrás algo en tu camino", detalló.

Además, aseguró que "también tenés la técnica del lápiz, que lo agarrás como si fuese ese elemento para percibir, por ejemplo, desniveles en la calle". En tanto que , "si se te cae algo al piso, vos primero te sentás en cuclillas (nunca te agachás de golpe) y el bastón te sirve para alcanzar el objeto".

Finalmente, Amarilla celebró que en nuestro país "ha mejorado muchísimo la inclusión de los no videntes".

En este enlace, la entrevista completa.