Conmovedora historia de vida: te contamos cómo llegó al mundo Pilar

En El Permitido hablamos con una pareja que pudieron ser padres gracias a una mendocina que les prestó su vientre. Los integrantes de esta familia contaron su historia y la odisea que vivieron para que Pilar pudiese nacer en Buenos Aires.

Ezio Quijano y Víctor Aráoz se conocieron en 2011 y en 2018 se casaron. Después de la boda plantearon cuál sería el próximo paso y decidieron ser padres. El desafío vendría luego, pensando en cómo hacerlo.

La primera opción fue adoptar, pero el trámite se volvió largo y burocrático, por lo que "quedó ahí". La segunda alternativa que plantearon fue la gestación subrogada en el exterior. En este caso el freno estuvo relacionado a lo económico, ya que los valores para hacerlo superan los cien mil dólares, que eran inaccesibles para los futuros papás. La tercera opción llegó con la buena voluntad de Luciana.

Fue charlando con la familia y amigos que llegó "el ángel mendocino", quien les cumplió el sueño a Víctor y Ezio. Según contó la misma Luciana Correa a Mdz Radio, ella quien sugirió prestar su vientre. "Un dia se los propuse y a la media hora me llamaron emocionados para decirme que querían hacerlo. Ahí arrancó esta aventura hermosa", detalló.

La mujer, que está casada y es mamá de cuatro niños, había decidido no tener más bebés. Sin embargo, se entusiasmó con la idea de llevar en su vientre a su "sobrina". A pesar de algunos comentarios negativos que cuestionan el rol de Luciana en el nacimiento de Pilar, ella manifiesta: "Siempre tuve presente que seré la tía. Cuando la vi me emocioné pero no siento ni la veo como mi hija", comentó.

Ezio y Víctor viven en Buenos Aires, así que debieron transitar una odisea para que Pilar pudiera nacer cerca de ellos. Viajaron en auto más de 1.900 kilómetros, lidiaron con la carga errónea de sus hisopados y las trabas de cada provincia. A pesar de esto, Pilar ya nació y permanece con sus papás rodeada de amor.

En este enlace, la entrevista completa.