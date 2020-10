Para el doctor Pujol la política sanitaria ha fracasado y es necesario "cambiar los equipos"

El doctor Jorge Pujol pasó por No Tan Millennials con su columna semanal. Esta vez, habló sobre la política sanitaria de Mendoza y sus deficiencias.

"No es chiste que se mueran 12 mendocinos por día", sentenció Pujol. "Sabemos que estamos con los hospitales estresadísimos y que las terapias están llenas. Por eso no me parece correcto que la política se meta en un tema médico, como es la pandemia", dijo en relación a la marcha del #12O y a los reclamos sociales y de opositores al gobierno nacional.

Sin embargo, para Pujol el nivel de agotamiento social es muy grande por lo que una cuarentena estricta no sería soportada por los ciudadanos. "Yo creo que lo económico está empezando a superar a la salud. No es muy feliz lo que ha pasado", aseguró.

¿Fracasaron las políticas sanitarias a nivel nacional?, le preguntamos a nuestro columnista, a lo que respondió que "no podemos hablar de fracaso cuando no sabemos cómo hubiese sido la otra situación".

En relación a la situación de la provincia Pujol dijo que "falta una política sanitaria creativa en Mendoza. Tenemos muy buen nivel, tres universidades de medicina y sin embargo no hemos podido ser creativos".

"En Mendoza hoy te sentís enfermo y ni siquiera te hacen el test o te entregan el hisopado a los 5 días. Yo soy un crítico de lo que nos pasa, y pienso que no hay un culpable exclusivo, sino que lo somos todos. Hay que cambiar los equipos, como en el fútbol", concluyó.

