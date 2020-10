Fuerte cruce al aire entre un kirchnerista y un diputado de Cornejo

Andrés Lombardi, diputado provincial y presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza y Guillermo Carmona, presidente del Partido Justicialista Mendoza y ex diputado de la Nación, pasaron por el aire de No Tan Millennials con sus posturas sobre la situación sanitaria, política y social que atraviesa el país y la provincia.

#12O

Sobre la marcha, Lombardi dijo que "expresa algo que viene sucediendo: un hartazgo importante en torno a cómo el Gobierno nacional está encarando los temas de la agenda pública". Mientras que para Carmona no ha sido más que una "marcha con connotaciones políticas, ideológicas y partidarias".

El legislador de Juntos por el Cambio aseguró que la movilización ha sido propiciada por el PRO a nivel nacional y en Mendoza ha contado con las facilitaciones de parte del Gobierno provincial. "Creo que es un acto de total irresponsabilidad, como lo fue en las vísperas del anuncio del presidente hacer una apertura indiscriminada de actividades, lo cual hizo que la gente se fuera a la calle".

Cuarentena y crisis sanitaria

Sobre el confinamiento que venimos atravesando, el diputado oficialista de la provincia aseguró que "nos reíamos de España e Italia y ya hemos superado su situación. La cuarentena ha sido dañina, no sólo para la economía sino que también los niveles de contagio son similares a aquellos países que han mantenido abierta la actividad económica".

Por eso, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que "llega un punto donde el virus está en todos los dados y ahí hay que apelar al comportamiento individual, no tiene sentido la cuarentena". "A esta altura el presidente debería pedir disculpas por los errores cometidos y dejar de lado a ese grupo de asesores que nos han llevado a esta cuarentena tan extensa sin mostrar ni un solo resultado positivo", opinó.

Por su parte, el legislador afín al gobierno nacional contradijo al diputado de Juntos por el Cambio, asegurando que "no hemos tenido cuarentena extendida, sino DISPO y ASPO, en los momentos críticos. Por lo tanto, esto de que es la cuarentena más largo del mundo, no es así".

Luego la disputa se dio entorno a la comparación con los países europeos, Carmona aseguró que "no hemos tenido mayor cantidad de muertes que Italia y España. Además, esos mismos países están volviendo a disponer cuarentenas estrictas". Mientras que Lombardi lo contradijo: "Argentina es el país número 32 en población y es el séptimo en contagios en el mundo y el doceavo mundial de muertes. Entonces, no hubo una estrategia acertada, porque cuando tenían que hacer testeos masivos, no se hicieron".

El presidente del PJ aseguró que "en Mendoza estamos con el sistema de salud colapsado y no hay lugar para la irresponsabilidad. La duplicación del virus se viene produciendo en 12 días, cuando a nivel nacional es de 40 y tenemos casi 500 muertos. No podemos minimizar esta situación, como lo está haciendo el Gobernador".

Finalmente, Lombardi pidió que "dejemos de confundir a la gente", mientras que aseguró que el Gobierno nacional centralizó todas las compras relacionadas con el sistema de salud. Por lo que Carmona defendió el plan nacional aseverando que "Mendoza ha recibido 118 respiradores. Así que no vengan a decirnos que el problema son los respiradores".

La crisis económica

Finalmente, en torno a las políticas de ayuda económica tanto nacionales como provinciales, Lombardi se quejó de que "festejar que hay 9 millones de personas que reciben el IFE es celebrar la pobreza". Y ponderó que "mientras el Gobierno nacional paga el bono de los $10.000 o los ATP para que la gente se quede en su casa, el Gobierno provincial tiene estrategias de incentivar la inversión para que haya mano de obra, construcción y desarrollo de la provincia. Son concepciones distintas que hay que poner sobre la mesa".

A aquello Carmona respondió asegurando que "la puesta económica en Mendoza no se ve de parte del Gobierno provincial". "Largaron ´Mendoza Activa´ para beneficiar a algún amigo del gobierno", denunció y se preguntó: "¿Qué hicieron en favor de los empresarios pequeños, medianos y grandes de Mendoza en función de la reactivación productiva, para venir a a criticar?

En este enlace, la entrevista completa.