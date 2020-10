Según empresarios, ¿dónde nos contagiamos?

Federico Pagano, presidente del Consejo Empresario Mendocino dialogó con Mdz Radio sobre las posibilidades de cierre de algunos sectores económicos de la provincia. Dio sus razones para no volver atrás y resaltó que los ciudadanos no se contagian en sus lugares de trabajo.

Cámaras y asociaciones empresarias de Mendoza firmaron un comunicado conjunto expresando la necesidad de mantener la apertura. Desde el sector apoyan la decisión de Rodolfo Suárez de mantener las actividades permitidas, como se ha hecho hasta ahora, porque consideran que la “actividad privada no da más”. Desde el CEM respaldan esta decisión insistiendo en que la gente no se contagia de coronavirus en el ámbito laboral.

Según consideran, este sector es el único “que puede sacar adelante al país” y el cierre de las puertas llevaría a una quiebra definitiva. Si bien reconocen que en algunos casos están trabajando a pérdida, mantener los locales trabajando permite avizorar un futuro.

Pagano celebró la decisión de Suárez de no retroceder de fase.

“Pedirle volver atrás en este momento es como pedirle que se suicide”, insistió Pagano, alertando además de que “llega un momento en donde ya no se puede acatar, no porque no se quiera”. Por este motivo llamó a buscar alternativas ya que la cuarentena estricta, tal como manifestó la OMS, “ya no es una solución”.

Desde el Consejo Empresario Mendocino reconocen que la situación epidemiológica resulta un problema, pero que a pesar de ello “tenemos que comer, producir y pagar sueldos”. “Volver para atrás es absolutamente inviable y realmente la actividad privada está muy mal”, recalcó.

Consultado por el acatamiento de los protocolos, Pagano comentó que son respetados. “Desde el CEM llevamos un registro muy importante de las actividades y lamentablemente la gente se contagia en la vida privada”, indicó. “En la medida de que en el trabajo se respeten y usen las medidas de seguridad, se puede trabajar, por supuesto que es más difícil, es menos rentable pero funciona”, insistió.

Por último, el empresario se refirió a las diferencias entre el ejecutivo nacional y provincial. “La provincia tiene derecho a defenderse, no necesitamos que nos digan qué hacer o imponer la voluntad nacional a la provincial, eso es gravísimo”.