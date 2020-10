El Comercio y la Construcción celebraron los anuncios del Gobernador

En el programa No Tan Millennials hablamos con Adrián Alín, titular de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys) y Marcelo Bargazzi, presidente de la Cámara de la Construcción de Mendoza. Ambos estaban preocupados por la posibilidad de volver a la fase 1, pero las declaraciones del gobernador llevaron tranquilidad a esos sectores.

Para Alín, "que el cerrara es darle un empujón al vacío". Desde el sector, habían enviado una solicitud para que mantenga el decreto provincial de la semana pasada.

En tanto que Bargazzi dijo que la decisión de Nación les parecía "una medida desatinada, porque la gente ya se acomodó a trabajar con esta nueva normalidad".

Sobre la situación del sector, el presidente de la Cámara de la Construcción manifestó que "en la provincia hay muy poca obra pública, la mayoría es obra privada". Además, aseguró que se ha visto un repunte en ventas de materiales de construcción, "debido, no tanto al boom de la construcción, sino a que la gente se resguarda como inversión".

Finalmente, Bargazzi dijo que "la construcción no ha tenido una alta tasa de contagio, porque estamos en su mayoría al aire libre, con distancia, no hay mucha cantidad de gente. La mayoría de los contagios no son en la obra, sino en los transportes o en la calle".