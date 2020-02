Samoa, el paraíso escondido de oceanía

Por Agostina Alliota de @abriendoelmundo

Es un estado que no está explotado turísticamente lo que lo hace aún más interesante Tuve la suerte de trabajar con Samoanos en Nueva Zelanda y la verdad son un amor de persona.

Samoa es un estado independiente del occidente ubicado entre Nueva Zelanda y Hawái. Cuenta con dos islas Upolu y Savaii. La moneda local es el tala equivalente a 0,37 usd, el mejor lugar para cambiar plata es el aeropuerto, de todas formas, hay cajeros en Apia, Manase y terminal de ferry.

Respecto a la movilidad, si vas a tomar un taxi tendrás que negociar con el taxista antes de subir (por ej. desde el aeropuerto). Para moverte dentro de la isla hay buena frecuencia de colectivos hasta el mediodía. Un detalle a tener en cuenta es que todos los buses regresan a Apia, la capital, no dan toda la vuelta por la isla y que los domingos no hay colectivos. Otra opción es rentar un auto que van un grupo entre 3 y 5 es bastante accesible. La frecuencia de los ferris para cruzar de una isla a otra es bastante buena, diaria y generalmente hay tres opciones de horarios, eso sí no esperes grandes lujos.

Apenas llegas conviene visitar al menos dos días Apia, es la capital del país. Nosotros (mi novio y yo) pasamos dos noches en Olivias, unos de los hostales más económicos, pagamos 80 talas por una privada con baño, el desayuno estaba incluido. Lo que recomendamos de la ciudad es el show cultural del centro de información, ahí se puede ver toda la cultura samoana y te regalan el almuerzo, ahí podrás degustar palusami una de las comidas típicas.

Frente al centro de información está la catedral Mulivai, es impactante su diseño en madera del interior. Samoa es un país super religioso encontrarás cientos de catedrales por doquier. Si tenes la oportunidad de estar un domingo, seguro algún local te invitara a comer a su casa. Otro imperdible son los mercados donde encontraras frutas locales, platillos típicos, las clásicas flores que las samoanas visten a diario y los típicos pañuelos samoanos. Los tres mercados que recomendamos son Maketi Fou, Flea market y Fish Market.

Empezamos nuestro viaje por Upolu, como primera parada visitamos Piu Cave Pool (entrada 5 talas), una especie de cenote (pileta natural) muy hermoso para hacer snorkel y pasar la tarde descansando en un fale. Otros de los grandes atractivos de esta isla es To Sua Ocean Trench (Entrada 20 talas), es un pozo de agua turquesa, que en realidad son dos unidos por un canal de lava, producto de la erupción de algún volcán, que trae agua fresca del océano. Si te gusta el tracking te recomendamos las cascadas: Fuipisa waterfall y Falefa Falls.

La playa más famosa de esta isla es sin duda Lalomanu, una belleza de playa, acá podrás pasar la noche en Tafua Fale que costarán alrededor de 100 la noche, los baratos no los recomendamos. Recorda que siempre los fales incluyen cena y desayuno, esta playa está en el ranking de las 10 mejores playas del mundo. Esta playa no cuenta con tanto coral debido al tsunami que sufrió en el 2009. Si tenes tiempo te recomendamos visitar la isla de enfrente Namua, a diez minutos en barco desde la costa este de Upolu. Personalmente otra playa no muy conocida es Fao Fao, a nosotros nos encanto el snorkel y la amabilidad de la gente de los fales (Fao Fao Beach Fales).

Por último, en esta isla te recomendamos que visites Matareva (Matareva Beach Fales) este es casi unas 5 estrellas en la vida de fales que llevarás (el único fale cuenta con desayuno y cena buffet y servicio de bar 24 hs), si queres una playa menos popular y un poco más de tranquilidad, esta es la playa, recomendamos venir entre semana.

Si ya estás listo para cruzar a la siguiente isla, no olvides primero programar los horarios de Ferry, este sale 15 talas, es de uso local, recorda que Samoa no está preparada para el turismo aun, lo que la hace más virgen y especial.

Primera parada cerca del aeropuerto o fales es Malófaga Blowholes, estas rocas volcánicas realmente son un espectáculo digno de ver, así funciona esta rareza natural que es una de las joyas de la isla: las olas se meten por canales de lava subterráneos cuando llegan al paredón de roca en el que estás vos parado, haciendo vibrar el piso hasta encontrar la salida en estos agujeros. Por el camino fueron agarrando furia, para terminar el viaje despegando a toda potencia en chorros al cielo que forman un espectáculo fantástico.

Si seguís por esta ruta hay una iglesia comida por la lava, después de la erupción de un volcán en 1905.

Ahora sí, vamos a la estrella de Savaii y en nuestra opinión de todo SAMOA, Manase Beach, este lugar lo tiene todo.

Primero la acomodación con la que cuenta, acá pasamos la noche en un bungalow, el snorkel es realmente interesante, los atardeceres las mejores puestas de sol y la playa es la que uno tiene en su cabeza antes de llegar a Samoa, este es el lugar para al menos descansar unos tres días.

Otras playas que recomendaremos de la isla son Regina Beach Fales, excelente atención y acá hicimos snorkel con tortugas, este lugar es para pasar dos días y en lo posible rentar un kayak, Joelan Fales (solo si te sobra tiempo o venís cansado del ferry) y Satuiatuia, acá si te recomendó reservar.

Espero que te haya gustado nuestro resumen por SAMOA, la pequeña isla que de a poco va tomando lugar entre las estrellas de Oceanía junto con Fiji, Tonga o Vanuato. Esperamos haber podido transmitir lo que significó para nosotros Samoa, más allá de sus increíbles playas, la idea de dormir en un fale al aire libre, nos atrapó la calidez de su gente, hicimos mucho dedo y pudimos charlar con mucha gente local, la mayoría habla perfecto inglés y cada persona que nos cruzamos en este viaje lo hizo aún más especial.

To Fa (adiós en samoano) ¡Nos vemos en la próxima aventura!