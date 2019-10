Dólar, qué sucede si viajo al exterior

Surgen muchas dudas entre los viajeros y los que están programando sus próximas vacaciones a partir de las nuevas medidas tomados en nuestro país respecto al dólar.

A través del comunicado "A" 6815 el Banco Central establece un cepo cambiario en el cual se limita a U$S 200 mensuales a la compra de dólares para personas físicas con cuenta bancaria y de U$S 100 a la cantidad de dólares que pueden ser comprados en efectivo. Estos no son acumulativos.

Si estás por viajar estos son los puntos claves para que tengas en cuenta:

El requisito para acceder a la compra de esta moneda será presentar el DNI al realizar la transacción.

Los retiros de efectivo en el exterior con tarjetas de débito sólo podrán ser efectuados desde cuentas del cliente en dólares.

Una alternativa es extraer con tarjeta de crédito en el país de destino. . El límite lo establece cada banco y la Unidad de Información Financiera (UIF). Esto es a modo de préstamo por parte de la entidad bancaria. Debemos tener en cuenta el costo por la transacción, una tasa de interés por supuesto saber los riesgos de una suba en la cotización de esta moneda

Estas medidas serán hasta diciembre de este año.