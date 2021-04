"Nomadland": la vida nómade de las personas que viven y viajan en motorhome

"Nomadland" es uno de los films más ovacionados de este año. La película dirigida por Chloé Zhao, que compitió por el Oscar a mejor película y obtuvo 5 nominaciones más.

Uno de los puntos que marcan el éxito de este film es que cada vez más viajeros sueñan con llevar una vida nómade y recorrer las rutas del mundo en casa rodante. Nomadland hace referencia a la vida nómade en motorhome, que permite viajar constantemente y tener ciertas libertades que de otra manera no se podrían tener.

La película, protagonizada por la actriz Frances McDormand, puntualmente se centra en el fenómeno surgido a raíz de la crisis económica de 2008 que llevó a miles de adultos en Estados Unidos a adoptar una vida nómade para sostenerse mediante trabajos temporales.

Nomadland muestra la vida de Fern, una mujer que tras perder a su esposo y el colapso del pueblo industrial en el que viven, se lanza a las rutas del oeste estadounidense y sin un destino definido.

"No soy una persona sin hogar. No tengo casa, que no es lo mismo". Así reacciona Fern, exprofesora en una pequeña población del medio oeste de Estados Unidos, cuando se encuentra con uno de sus antiguos alumnos en un supermercado.

La película es una adaptación de "Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century", libro publicado en 2017 por la periodista estadounidense Jessica Bruder sobre el fenómeno de las personas mayores que, en el marco de la Gran Recesión de 2008, adoptaron un estilo de vida nómada en busca de empleos de temporada por todo Estados Unidos.

De la ficción a la vida real

Con la pandemia son cada vez más los viajeros que se animan a dejarlo todo, comprar un motorhome o RV (recreational vehicle: vehículo recreativo), y vivir una vida nómade que les permita viajar constantemente.

Son "usuarios de RV a tiempo completo", "nómadas digitales" (algo que permite el trabajo remoto y creció en pandemia) o workampers (trabajo y campistas).

Es el caso de Amber Baldwin, una estadounidense de 49 años que vendió su casa y casi todas sus pertenencias para subirse a una camioneta en la que ha recorrido gran parte de Estados Unidos. "Llevaba un tiempo pensando en viajar en caravana, pero me enredé en el trabajo y el estilo de vida del 'Estados Unidos corporativo'". Foto: Instagram @storychasing

"De repente vi que no podía más, tenía un cargo muy estresante, mi salud se estaba resintiendo y me dije que no podía seguir así. Siempre he tenido pasión por los viajes en carretera y pensé que sería bueno llevar mi casa conmigo, acompañada de mi perrita", cuenta Amber.

Para inspirarse la mujer comenzó a ver canales de YouTube de otros viajeros y finalmente se decidió, "me compré un RV, vendí la casa y empecé a viajar, haciendo mi trabajo a distancia".

El viajar en su motorhome le permitió conocer lugares, historias, personas que la llevaron a sentir que debía animarse a más, "seis meses después decidí que quería más libertad. Dejé la corporación y formé mi propia empresa online, un canal de YouTube en el que además de compartir mis viajes, ofrezco consejos prácticos sobre la vida nómada e incluso sobre finanzas personales", contó la viajera a la BBC.

Son miles los viajeros que se animan a este estilo de vida. Es el caso de Santiago Bertaina y Carolina Fenoy, una pareja de argentinos que un día agobiados por la rutina se preguntaron por qué no dejarlo todo para viajar por el mundo. Pasaron 9 meses de esa charla, renunciaron a sus trabajos, vendieron todo, compraron un camper y así comenzó la aventura que cambiaría su vida para siempre.

Ahora la pareja viaja en su camper por América y planea conectar Ushuaia (Argentina) con Alaska mientras comparten sus aventuras en sus redes sociales y canal de Youtube, su fuente de ingreso. Foto: Instagram @hakunamatataxelmundo

Algo que destacan todos los viajeros que son parte de estas comunidades nómades es la amistad que se genera en cada sitio donde se acampa o estacionan los RV, lugares en los cuales las personas comparten con desconocidos pero que terminan siendo una "gran familia".

Para Amber Baldwin esta situación fue una gran sorpresa, "para mí fue inesperado el ver la cantidad de personas que conoces y lo rápidamente que te haces amigo, sobre todo si son nómadas a tiempo completo".

El film "Nomadland" es el reflejo de la nueva tendencia que cada vez cobra más fuerza en el mundo, en aquel momento impulsada por la crisis económica, ahora empujada por la pandemia.