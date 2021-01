¡Increíble nevada!: así está la alta montaña en pleno enero

Una copiosa nevada cubrió Las Cuevas y sus alrededores. Alta Montaña amaneció con sus paisajes pintados de blanco y la sorpresa no tardó en compartirse en las redes sociales. Un escenario poco común para esta época del año.

Si bien suele nevar en la zona cordillerana de Mendoza en distintas épocas del año, inclusive en verano, la nevada de este sábado 30 de enero no deja de sorprender a quienes frecuentan la zona. "Hace muchos años que estoy acá, he visto nevadas en diciembre, enero y febrero, pero no tan copiosas y lindas como esta. ¡No deja de ser super llamativo!", cuenta a MDZ TRIP Juan Pablo Forconi de Portezuelo del Viento - Mountain Lodge & Adventures.

En las imágenes se observa cómo nieva en la zona dónde está ubicado el alojamiento, en Las Cuevas.

Foto: Portezuelo del Viento

Foto: Portezuelo del Viento

Según el comunicado oficial de Gendarmería Nacional informan que se encuentra inhabilitado el camino para transitar desde Puente de Inca hasta la boca del túnel internacional por las intensas nevadas.

Foto: Gendarmería Nacional

Foto: Gendarmería Nacional

Además informaron que la temperatura de -1° y que se espera que la inestabilidad continúe hasta el martes.