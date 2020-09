Turismo pospandemia: qué eligen los viajeros argentinos

View this post on Instagram

ud83dudccaTENDENCIAS DEL TURISTA 1.9 Presentamos los avances de la 2u00b0 encuesta del perfil del Turista 1.9, donde analizamos el comportamiento de los y las turistas en la post-pandemia. Luego de 90 diu0301as, volvimos a difundir la encuesta con el fin de comparar las respuestas de + de 1.000 personas. Para acceder al informe completo, podes descargarlo desde nuestra web (link en bio), consultar al mail usinaturistica@gmail.com o por instagram ud83dudce9 Esperamos ansiosxs sus comentarios! Equipo UT.