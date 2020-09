Luisana Lopilato y un paisaje que sorprendió a todos, ¿dónde es ese lugar?

View this post on Instagram

Tantas veces nos hemos topado con estas frases en las redes sociales: u201cDisfrutar de cada momentou201d y u201cVivir el presenteu201d Les puedo asegurar que hoy (mau0301s que nunca) las pongo en prau0301ctica. Hace unos meses me pareciu0301a inimaginable disfrutar de esto: escalar una montanu0303a y esperar a que se haga de noche para volver, mientras hacemos un picnic con la familia. Estamos pasando por momentos de mucha reflexiou0301n, y sin ponerme en el lugar de querer dar lecciones de vida les comparto y abro mis sentimientos hacia todos ustedes. Agradezco profundamente los diu0301as en familia, las horas en la cocina todos juntos, y las salidas en bici, los 5 para todos lados. Ni hablar de los planes de campings y pelis en el jardiu0301n de casa. Disfrutemos de cada momento con los que amamos, estemos presentes u2728 #LuSpirit #philipians4:13 . So often we come across these phrases on social media: u0026#34;Enjoy every momentu0026#34; and u0026#34;Live the presentu0026#34;. I can assure you that today (more than ever) I put them into practice. A few months ago it seemed unimaginable for me to enjoy this: climbing a mountain and waiting for night to come back, while we have a picnic with the family. We are going through moments of much reflection, and without putting myself in the place of wanting to give life lessons, I share and open my feelings towards all of you. I deeply appreciate the days with my family, the hours in the kitchen all together, and the bike rides. Not to mention the campings and watching movies in the garden at home. Letu0026#39;s enjoy every moment with those we love, letu0026#39;s be present u2728