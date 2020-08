¿Querés vivir en el exterior?: Islas paradisíacas donde se puede comprar la ciudadanía

En todos los continentes hay grupos o colonias de argentinos que han decidido migrar hacia nuevos horizontes. Algunos atraídos por los paisajes, otros por sus culturas, otros tantos por el clima, muchos por en busca de una mejor situación económica y otros simplemente quieren un cambio.

Lo cierto es que al momento de elegir cuál será nuestro nuevo hogar, debemos tener en cuenta diversos puntos, entre ellos cómo adquirir la ciudadanía del país al que nos mudaremos. Como es el caso de estas islas que están dispuestas a recibir nuevos habitantes extranjeros y brindarles la residencia, pero con un costo.

Santa Lucía

La isla ofrece residencia a extranjeros desde 2015, y según Nestor Alfred, CEO del programa St. Lucia Citizenship by Investment, ya se les otorgó pasaportes a unas 700 personas. En mayo, lanzó bonos de "ayuda contra el covid-19", los cuales recortan a la mitad el precio de la ciudadanía. Hasta fin de año el precio será de US$ 250.000 por persona y US$ 300.000 para una familia de cuatro miembros. Este lugar se caracteriza por su costa con playas volcánicas, sitios buceo en arrecifes, centros turísticos lujosos, aldeas pesqueras y por sus senderos en el bosque tropical interior a la isla.

Antigua y Barbuda

Antigua y Barbuda, otro país compuesto por dos islas, recibe a los extranjeros que quieran cumplir el sueño de vivir en el Caribe y ofrece pasaportes a menos precio. Para adquirir la ciudadanía los interesados deberán hacer una donación de US$ 100.000 al fondo de desarrollo del país y una inversión en una propiedad para conseguir pasaportes para una familia de cuatro miembros.

Dominica

Dominica es otra de las islas del Caribe que recibe a extranjeros en sus bellas costas. Se la considera uno de los mejores países para obtener la ciudadanía con una inversión, ya que se extiende al cónyuge y los hijos, padres y abuelos a cargo y se puede legar a las generaciones futuras. Los interesantes deben realizar un aporte al Fondo de Diversificación Económica o invertir en hoteles y resorts de lujo y sostenibles. Este lugar es conocido por su geografía montañosa con termas naturales y bosques tropicales

San Cristóbal y Nieves

En inglés conocidas como St. Kitts & Nevis, estas islas ofrecen un descuento de 23% para adquirir la ciudadanía hasta fin de año. Con un aporte de US$ 150.000 (US$ 195.000 sin el descuento) al “Fondo de Crecimiento Sostenible” del país y una inversión mínima de US$ 200.000 en un inmueble, se puede acceder a pasaportes para una familia de cuatro miembros.

Malta

Es una de las islas más populares del Mediterráneo y posee un Programa de Inversores Individuales de Malta, es el programa de ciudadanía que ofrece este lugar. El cual requiere aproximadamente US$ 1,1 millón en donaciones y adquisiciones de propiedades, si la persona quiere alcanzar la residencia. Los beneficios: vivir y trabajar en Malta y toda la UE y viajar sin visa a 183 lugares en todo el mundo.

Con información de Forbes Argentina.