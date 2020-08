5 Razones para visitar Egipto

¿Sabías que los 365 días del calendario divididos en los 12 meses fue inventado en Egipto? ¿Y que el país tiene incluso dos de las siete maravillas del mundo?

Te invitamos a conocer 5 razones por las que debes viajar a Egipto.

1. Desiertos:

¿Puedes imaginar ser Tomb Raider por un día? o ¿saltar frente a una de las maravillas más impresionantes creadas por el hombre a lo largo de la historia tal como lo son las pirámides? Vive esta experiencia en los impresionantes desiertos de Egipto. Muchos de los turistas que realizan viajes a Egipto aseguran que el desierto no está nada cerca de ser aburrido y sin emoción, además de estar lleno de belleza natural y esterilidad, derrumba toda noción de tiempo y ha dado a generaciones de viajeros paz y serenidad (además de muchas fotos con camellos) y diversos misterios y aprendizajes.

2. Cultura:

Egipto es el nombre utilizado internacionalmente, mas no es el nombre que utiliza la gente nativa de este país. Tiene una población tan homogénea que el país recibe nombres griegos, árabes, lenguas nubia, entre muchos más. Además, los pueblos y ciudades tienen una distinción increíble por sus características arquitectónicas. El pan es la comida más importante en el día a día, y en las aldeas podrás ver a las personas sentarse alrededor de una alfombra, colocar la comida en una mesa muy baja para que todos con sus cucharas puedan comer del mismo plato, mientras que en las ciudades cada persona tiene su propio plato. Si visitas una familia con mujeres y te ofrecen jugo, es mejor tomarlo todo, sino, se cree que las mujeres que allí viven no se casaran, y si has escuchado eso de “comenzar el dia con el pie derecho”, en Egipto se cree que te trae felicidad y prosperidad.

3. El Mar:

Si desea conocer un maravilloso mundo marino con numerosos arrecifes el Mar rojo es la experiencia que buscas, hay varias islas pequeñas con arena fina y aguas de color muy azul, es considerado uno de los mejores destinos de buceo del mundo por la increíble cantidad de naufragios que puedes encontrar y la diversidad de especies que encontraras, todo esto más la increíble historia que encontraras en cualquier lugar de este país te dejara asombrado.

4. Cruceros:

Desafortunadamente en el año 2011 una serie de protestas anti gobierno desequilibro por completo las líneas de cruceros, las mismas suspendieron actividades alegando ser poco seguro. Sin embargo 6 años después hubo pequeños indicios de que había vuelto a ser seguro y en la actualidad hay más de 38 cruceros disponibles para conocer este inmenso lugar, disfrutar de sus países y conocer lugares históricos. Es una de las mejores formas de conocer este hermoso país.

5. Gastronomía:

La cocina egipcia incluye diversidad de alimentos tanto del mar como de los campos. Las invasiones sufridas en el pasado dejaron un legado de alimentos en donde su comida se parece un poco más a la del medio oriente, la carne es uno de los alimentos más utilizados, no faltan arroces ni yogurt. Es una gastronomía rica en dulces y salados. Varias fiestas son conocidas por sus comidas especiales, galletas especiales espolvoreadas con azúcar, variedad de dulces con diferentes tipos de nueces, carnes de res y aves.