El Azufre: ya prueban las pistas del futuro centro de esquí ¡gran expectativa!

View this post on Instagram

Un du00eda en el parau00edso blanco. u2744ufe0f En lo profundo de #losandes la nueva meca del #freeride. u26f7ud83cudfc2 . . #fansdelanieve #snowlife #snowsports #snowu2744ufe0f #winter #winterlover #ski #snowboard #happyriding #skitouring #snowkat #filmmakerlifestyle #fimmakerslifeud83cudfa5 #videooftheday