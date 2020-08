"El paraíso ideal" está en la jungla de Jamaica, ¡conoce Puerto Antonio!

View this post on Instagram

If your a proud Jamaican or just a lover of Jamaica drop a flag ud83cuddefud83cuddf2 in the comments section below ud83dudc47ud83cudffeand tag a friend that you think should visit Jamaica soon. ud83dudcf8 @proudjamaicans #jamaica #jamaicajamaica #visitjamaica #joinmeinjamaica #stelizabeth #authenicjamaican #876forever #stbess #sweetjamaica #proudjamaicans #proudjamaican #discoverjamaica #therealjamaicanexperience #yeahmon #wanderlust #876life #that876life #ochirios #montegobay #mobay #negril #negriljamaica #rickscafe #officalpelicanbar #traveljamaica #travel #jamaicatours #876forever #explorejamaica #checkoutjamaica