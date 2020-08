Viajes de egresados: “Hasta marzo tenemos tiempo de cumplir con los viajes de la promoción 2020"

El comienzo de los viajes de egresados a Bariloche estaba estipulado para el mes septiembre. Sin embargo, por la situación sanitaria nacional por el coronavirus deberá postergarse.

“La idea inicial era comenzar los viajes en septiembre a los 30 días del inicio de clases”, cuenta a MDZTRIP Victor Alfaro, presidente de la Asociación de Turismo Joven de Bariloche (ATEBA) y agregó: “Ahora será, en principio, para octubre o noviembre y así sucesivamente, tenemos tiempo todavía”. Es decir, que todo dependerá de la cantidad de contagios por covid-19 que hayan tanto en Bariloche como en cada provincia emisiva.

Para brindar tranquilidad a los jóvenes y sus familias, Alfaro confirmó que los viajes se realizarán por decisión política, tanto de Turismo de la Nación como del Ministerio de Educación de Nación. Una vez que se habiliten los viajes de egresados la planificación de los mismos será por intercambio de provincias que están en la misma fase o en la misma situación sanitaria.

Se estima que en total son 125 mil los estudiantes que aguardan por su viaje a Bariloche esta temporada. De ese total alrededor de 100 mil son jóvenes de colegios argentinos, 20 mil de Chile y 5 mil son de Uruguay. En el caso de los estudiantes de Chile, ellos ya reprogramaron su viaje para el año próximo y los uruguayos también han reprogramado para el año próximo ya que ellos están en tercer año y pueden pasar el viaje. Situación que no se dá entre los estudiantes argentinos ya que realizan su viaje en el último año de la secundaria.

Respecto a la cancelación de los viajes, el presidente de ATEBA expresó “la idea en principio no es cancelar si no reprogramar, todo va a depender de las posibilidades de cada persona”. Por ley el consumidor puede cancelar, pero se apela a evitar las devoluciones masivas y así no llegar a que el sector turístico colapse.

Pese a estar atravesando una de las peores crisis, hoy por hoy no hay registro de ninguna agencia de viajes estudiantiles que haya tenido que cerrar sus puertas definitivamente.

“Hasta marzo tenemos tiempo de cumplir con los viajes de la promoción 2020” aclaró Alfaro, “ya a partir de esa fecha los chicos de esa promoción comienzan con sus actividades de trabajo o universitarias”. Serán fechas no convencionales, “pero nada este año ha sido convencional”, concluyó Alfaro.