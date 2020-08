Mar del Plata: con estos protocolos planean abrir los balnearios

En vista a la temporada de verano muchos se preguntan cómo será ir a la playa, algunos referentes turísticos de Mar del Plata elaboran un posible protocolo para garantizar la seguridad de quienes puedan visitar la costa argentina en unos meses.

Aún falta para el inicio del verano, sin embargo todos hablan de la posibilidad o no de tener temporada 2021 en el Atlántico. Es que muchos consideran que esto no será posible hasta que no exista la vacuna para covid-19. Lo que sí se sabe es que será una temporada atípica y que se tendrá que trabajar previamente en el cómo.

En Mar del Plata se elaboraron los protocolos sanitarios, en especial de los balnearios, los cuales aún deben ser revisados por el municipio según informa el diario LA CAPITAL. Las medidas han sido pensadas con la mirada puesta en otros países que ya están transitando el verano.

¿Cuáles son los puntos del protocolo?

En primera instancia el documento busca que todo el personal reciba previa capacitación. Luego, se extiende en el comportamiento de los clientes y las restricciones que podrían aplicarse en las diferentes instalaciones.