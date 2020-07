Cerro Castor inicia su temporada de nieve 2020 de esta manera

View this post on Instagram

u00a1APERTURA TEMPORADA 2020! Te esperamos desde el sau0301bado 1 de agosto ud83dude4cud83cudffb. ud83dudd1c Horarios de 10 a 16.45hs ud83dudccc la montanu0303a estarau0301 habilitada 5 diu0301as a la semana para turismo interno. Mau0301s informaciou0301n en www.cerrocastor.com Nos cuidamos entre todos para disfrutar la montanu0303a: u2705 Distanciamiento social u2705 Uso obligatorio de tapaboca, guantes y antiparras. u2705 Alcohol en gel de uso puu0301blico. u2063 u2705 Higienizaciou0301n de las manos, ambiente y elementos periou0301dicamente.u2063 Para mau0301s informaciou0301n visita nuestra web www.cerrocastor.com/novedades #ILoveCerroCastor #Ushuaia #FinDelMundo #Patagonia #FanDeLaNieve #ILoveCerroCastor