¿Cómo se puede viajar por el mundo haciendo voluntariado?

Ser voluntario es brindar a los demás un servicio, y entregarles una pequeña parte de tu vida. Los voluntariados se ofrecen a nivel mundial y son un excelente recurso para viajar, conocer lugares hermosos, hacer amigos y prestar un bien a la sociedad a cambio de techo, comida y hasta dinero.

El voluntario debe asumir con responsabilidad, constancia y motivación las tareas que se le asignen en el lugar al que va, para que de esta manera haya una relación fructífera entre la organización y el voluntario. A veces hay pago de por medio, otras veces no lo hay, eso se acordará con la entidad al inicio del voluntariado.

Ejemplos de voluntariados

WWOOF: World Wide Opportunities on Organic Farms (Oportunidades en granjas orgánicas en todo el mundo) es una página que contacta a voluntarios de todo el mundo con granjas orgánicas que requieran ayuda durante temporadas. Normalmente ofrecen comida y alojamiento a cambio de unas cuantas horas de trabajo al día. Podes estar por semanas o meses en uno de estos lugares.

Workaway: ¡Ayudá, alojate y conéctate con más de 32488 anfitriones activos de 170 países! Compartí tu cultura, tus habilidades y lenguajes con comunidades locales, proyectos y familias.

Helpex: es otra de las grandes plataformas para wwoofers. Al igual que las anteriores, se trata de un gran listado donde puedes encontrar granjas orgánicas, ranchos, casas de familia, hostels y albergues, e incluso barcos donde puedes realizar un voluntariado a corto plazo a cambio de alojamiento y comida.

Worldpackers: es un portal web brasileño que sirve como nexo entre los viajeros y los hoteles, hostels, albergues y demás para intercambiar las habilidades de los viajeros por alojamiento. Como dicen en su web, la vida se trata de aprender, compartir y viajar. A diferencia de los otros portales, aquí puedes encontrar más opciones enfocada a mochileros para cortas estancias.

Worlpackers ofrece la oportunidad de participar en proyectos ecológicos

Go Cambio: esta plataforma, muy similar a las ya mencionadas, ofrece una particularidad en el intercambio de alojamiento. En Go Cambio no es el trabajo la moneda de cambio sino los idiomas. Se trata de viajar por el mundo enseñando idiomas a cambio de alojamiento. U ofrecer alojamiento a cambio de unas clases de idiomas.



¡No hay excusas para no viajar cuando se quiere conocer el mundo!