Nuevos requisitos para el ingreso de extranjeros a la Argentina

Se establecieron nuevos requisitos para el ingreso de personas autorizadas a la Argentina. Las medidas fueron diseñadas en el marco de la pandemia de coronavirus por el Ministerio de Salud y la Dirección Nacional de Migraciones.

Quienes están autorizados a ingresar al país, son transportistas o tripulantes de cualquier nacionalidad; nacionales y residentes en la República Argentina, cualquiera sea su lugar de procedencia; extranjeros nacionales de países limítrofes o residentes en ellos que viajen para realizar actividad turística y que no requieran de un visado consultar por su nacionalidad; extranjeros autorizados expresamente por Migraciones para desarrollar una actividad laboral o comercial, o para cumplir con una misión oficial diplomática o para participar de eventos deportivos, o para su reunificación familiar con argentinos o residentes, y extranjeros declarados en tránsito hacia otros países con una permanencia en el aeropuerto internacional menor a 24 horas.





Además pueden entrar los extranjeros autorizados que sean familiares directos de ciudadanos argentinos que ingresen transitoriamente al país por razones de necesidad y no requieran visado en virtud de acuerdos bilaterales o medidas unilaterales que eximan de dicho requisito, que ingresen por los aeropuertos y puerto ya mencionados y los Pasos Fronterizos Internacionales de Paso de los Libres-Uruguayana en Corrientes, Sistema Cristo Redentor en Mendoza, San Sebastián, en Tierra del Fuego y Gualeguaychú-Fray Bentos, en Entre Ríos.

Requisitos para extranjeros que ingresan

Todos aquellos que ingresen deberán acreditar ante la aerolínea o el Paso Fronterizo Internacional correspondiente: certificado de nacimiento, matrimonio o de convivencia debidamente apostillado o legalizado, según corresponda, que compruebe el vínculo directo con un ciudadano argentino, copia del documento nacional argentino del familiar a quien precisa visitar, reserva de pasajes; y presentar al momento del ingreso al país, y ante el inspector migratorio, la nota de solicitud donde se explique la necesidad de la visita, fechas de partida y regreso, lugar donde se hospedará y demás información relevante que le sea requerida.

Otro requisito será presentar una declaración jurada electrónica para iniciar su viaje al territorio nacional, hasta 48 horas antes del inicio del viaje si lo hacen por sus propios medios, o de su embarque si viajan en un transporte internacional de pasajeros. A tales fines deben exhibir a dicho operador del medio de trasporte, autoridades sanitarias y/o migratorias, la constancia de tal remisión y/o de cualquier otro documento anexo a ella, que permita descartar un eventual riesgo de propagación de la Covid-19.

Todo viajero que ingrese a Argentina deberá presentar en forma obligatoria una declaración jurada electrónica junto con un test negativo de Covid-19 realizado 72 horas previas al viaje internacional (cualquier sea la edad del viajero). El test PCR no será requerido a los transportistas y tripulantes internacionales y los nacionales o extranjeros en tránsito hacia otros países que permanezcan en el país menos de 24 horas. Tampoco a aquellas personas que hayan tenido coronavirus en los 90 días previos al ingreso a la Argentina, quienes deberán acreditar los resultados de las pruebas diagnósticas para SARS-CoV-2 y agregar el alta médica luego de haber pasado más de diez días del diagnóstico.



Aquellos personas que opten por no presentar PCR con resultado negativo, podrán elegir cumplir con el aislamiento obligatorio de 14 días. En los ingresos por vía aérea o marítima, no será posible optar por esta posibilidad, debido al mayor riesgo de contagio existente en estos medios de transporte. Esta opción es sólo para quienes ingresen por los pasos fronterizos terrestres.

Otro de los requisitos es contar con un seguro de viajero “especial para ciudadanos extranjeros no residentes”. El mismo deberá contar con cobertura para la atención del coronavirus en Argentina, “incluida la internación y en su caso el aislamiento y no tenga exclusiones o limitaciones durante toda la estadía; o cobertura similar contratada por la empresa que los convoca para actividad laboral, comercial, deportiva, o diplomática”.

Fuente: Télam