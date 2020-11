Estas increíbles experiencias de montaña serán tendencia en Mendoza

View this post on Instagram

48u00b0 ANIVERSARIO DEL MILAGRO DE LOS ANDES ud83cudfd4ufe0f Hoy se cumple un nuevo aniversario de una de las historias de supervivencia mu00e1s grandes de nuestros tiempos. Hoy queremos brindar nuestro homenaje a un grupo humano que no se rindiu00f3 ante la adversidad y deju00f3 una lecciu00f3n de valor y fuerza espiritual para toda el mundo. Visitu00e1 junto a nosotros este lugar emblemu00e1tico y conocu00e9 la historia desde adentro. Sumate a nuestras cabalgatas y trekkings al aviu00f3n de los uruguayos. Mu00e1s info ingresando el link de la Bio. #inkaexpediciones #milagrodelosandes #viven #montau00f1ismo #adventure #nature #travel #sevensummits #mountains #mountain_world #mountaineering #mountaineers #climbing