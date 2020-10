Verano 2021: estos son los avances en los protocolos

La provincia de Buenos Aires avanza en el diseño de los protocolos pensando en la temporada de verano 2021 en la Costa Atlántica. uno de los destinos que se perfila como favoritos para los argentinos en las próximas vacaciones.

Según expresó a la radio AM750 el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, "va a ser una temporada atípica, con una serie de regulaciones, y vamos a necesitar que todas las personas que se puedan tomar unos días cumplan estrictamente las normas de distanciamiento, prevención e higiene para evitar la propagación de la enfermedad".

El protocolo, prevé dos fechas de inicio de la temporada: "Una para los propietarios no residentes, que van a poder comenzar a ir a sus propiedades siguiendo las particularidades de cada municipio a partir del 1 de noviembre; y otra para los turistas en general, que va a pesar el 1 de diciembre".

Respecto al fin de la temporada el ministro adelantó que prevén que se extienda hasta Semana Santa, el 4 de abril, de esta manera se tendrá una temporada más amplia que las anteriores y se garantiza menor aglomeración.

Si bien aún el protocolo presentado no es el definitivo, estos son los puntos más importantes:

Implementación de un "estricto control" de posibles síntomas de coronavirus en turistas.

No será requisito el testeo o hisopado previo.

Se prepararán "centros de aislamiento" en los distintos municipios.

Habrá fortalecimiento de los sistemas de salud.

Foto: Diario La Capital Mar del Plata

La decisión de no pedir testeos previos se tomó a partir del asesoramiento de expertos, porque "hay una tasa relativamente alta de falsos negativos" y porque "tampoco tener un hisopado con antelación al viaje garantiza que entre que esa persona se lo hizo y llega a destino, no pueda contraer la enfermedad", informó Costa.



Además adelantó, que se trabaja en la logística en el caso de que un turista presente síntomas, se dispondrá de "todos los mecanismos para que, eventualmente, quienes se contagien, puedan regresar de la mejor manera posible a sus hogares en la medida que tengan síntomas leves o que no haya mayores problemas, dado que es la mejor respuesta ante esa situación".

Fuente: Télam