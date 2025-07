Natasha Rey, la vedette que filtró el video íntimo de Mauro Icardi rompió el silencio

"Por Instagram me da 'me gusta' a las historias, me escribe, me bloquea y me desbloquea de WhatsApp", expresó la modelo en la larga charla que mantuvo con Yanina Latorre, quien a pesar de estar de vacaciones quiso saber más detalles al respecto.

En otra parte, confirmó que "hacía tres meses que no me escribía. Se ve que quedó solo, me escribió y lo borró... Por Insta me da 'me gustas' a las historias y me manda. Por WhatsApp me bloquea y me desbloquea". En el final, sostuvo que Icardi "merece ser expuesto porque juega sin parar con todo. Tengo amenazas de que tiene mafia en Turquía y no sé qué más".