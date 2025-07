Los comentarios de Mercedes Oviedo a Gimena Accardi que reavivan rumores: ¿es la tercera en discordia?

Tartu contó que Mauricio Waddle, esposo de la actriz, es DJ; a lo que Aylén Bechara aportó que "hace diez días estaba de viaje en España con su música. No se sabe si sigue allá o volvió, pero el domingo del video, él no estaba".

Yanina Latorre contó el supuesto y polémico motivo de la separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi: "Uno de los dos..."

Otra arista reafirma la teoría. Yanina Latorre sostuvo la idea de una tercera pata en la mesa: "Yo tengo el nombre el motivo. No voy a decir si es de un lado o del otro. Lo estoy chequeando. Hasta ahora dos personas más que no sabían esto, me acaban de decir esto con el mismo nombre", a lo que sumó que no podía clarificar más porque dicha persona, está casada.

La conductora también expresó un dato duro respecto al presente emocional de la expareja: "Me llegó el dato de que uno de los dos se habría enamorado perdidamente de otra persona. También me dijeron que estaban muy desencontrados, porque ella estaba de gira y no pasaban mucho tiempo juntos".

Mercedes Oviedo y... ¿Ángela Aguilar?

Los periodistas no son los únicos que hablan de la relación. Las redes sociales enardecieron con la noticia y rápidamente recolectaron diversas pruebas que podrían involucrar aún más a Mercedes Oviedo. También, surgió una comparación con la cantante mexicana, Ángela Aguilar, ya que el "modus operandui" de la actriz se asemejó al de la intérprete en aquel entonces, antes de que Cristian Nodal y Cazzu, se separaran.

image ¿Buena onda u otras intenciones? Créditos: X/ bynereaok

El usuario @bynereaok resaltó un detalle en una de las últimas publicaciones de la expareja, en donde se visualiza el comentario de Oviedo. Un corazón. Aunque no fue el único encontrado, en otra foto, la mujer le escribió un "Feliz cumple", cosas que se suman a la interacción en redes que Mercedes mantenía con Vázquez.

Por supuesto, los comentarios en X no se hicieron esperar y opinaron del tema: "Todavía no se sabe si es él o ella el infiel, y es con una persona que también esta en pareja. Por favor que no sea Andres Gil. Igual no me sorprende ella se metió en una relación y él fue infiel (con Mercedes)", "Nuestra Ángela Aguilar", "Se vuelve a repetir la historia".