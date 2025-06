La fuerte pelea entre Nancy Pazos y Karina Iavícoli que tensó el aire: "Necesitás subirte a mi ring"

Nancy Pazos no solo tiene en la mira a Mariana Brey , ahora se suma una villana más a su lista. Se trata de Karina Iavícoli , la panelista de Infama (América TV) , quien no dudó en enfrentar a la periodista al aire del programa, ¿Qué le dijo?

Durante una entrevista de la mujer que fue viral tras su beso con Gerardo Romano, se habló varios temas que giran entorno a su vida, como por ejemplo, su eterno odio hacia Mariana Brey . Luego de nombrar la última entrevista de la comunicadora con el presidente Javier Milei, la periodista no ocultó su desagrado.

Automáticamente, Iavícoli trató a Nancy de rencorosa: "Vos estás enojada porque no te la dio a vos a la nota que hace 30 años que laburás y se la dio a Brey, ¿creés que lo hubieras hecho mejor?". La panelista también preguntó por el supuesto ninguneo de Pazos a Mariana .

Cuando Nancy quiso contar la situación, Karina cortó la conversación y dijo: "No me des clases a mi tipo señorita maestra. Dale, dale Nanchu". No hizo falta mucho para que Pazos contestara tajante: "Que te pasa mi amor, necesitás subirte a mi ring".