La fuerte declaración de Ozzy Osbourne en una de sus últimas entrevistas con la prensa: "Ya es hora"

En una conversación reciente con el periodista Alexis Petridis, el padrino del rock metal sostuvo: "Me encantaría decir 'nunca digas nunca', pero después de los últimos seis años más o menos, ya es hora. Viví de gira durante unos 50 años, y me he acostumbrado a no tener que volver a agarrar las maletas y subirme al autobús". Además, había asegurado que no quería "morir en un hotel", sino que prefería " pasar tiempo con la familia".